Ferit Şahenk, radyo ve televizyonlarını satıyor mu?

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in, imtiyaz sahibi olduğu Doğuş Yayın Grubu'nu Katarlı beIN Medya Grubu'na satacağı iddia edildi.

Doğuş Yayın Grubu'nun bünyesinde Star TV, NTV, NTV Spor, Kral TV, Kral Pop, Euro Star, NTV Avrupa gibi televizyon kanalları ile Kral FM, Kral Pop, Kral World, NTV gibi radyo kanalları bulunuyor.

Şahenk'in yapılan satış sonrası Türkiye’deki tüm beIN hissesinden yüzde 20 pay sahibi olacağı da ileri sürülen iddialar arasında.

Lig TV’nin adını beIN Sports olarak değiştiren beIN Medya, elindeki spor yayınlarının bir kısmını şifresiz kanallarda yayınlamak için temaslarda bulunmuş ve NTV Spor’u satın almak istemişti.

Şahenk’in medyada küçülme kararında ‘Kar elde etmeyen işletmeleri elden çıkarma ya da hisselerini azaltma’ stratejisinin etkili olduğu söyleniyor. beIN grubu ise şifreli platform dışında da var olmak istiyor.



