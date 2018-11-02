Ferit Şahenk, bir şirketini daha satıyor

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, İsviçre'deki Porsche satış ve satış sonrası hizmeti veren firması D-Auto Suisse SA'nın satışı için sözleşme imzaladı.

Şirketten dün (1 Kasım 2018) akşam KAP'a yapılan açıklamada, İsviçre'nin Lozan şehrinde kurulu Porsche satış ve satış sonrası servis hizmeti veren D-Auto Suisse SA hisselerinin tamamının satışı için Orchid Swiss Development (Pte) Ltd. ve Juglans Regia ile hisse satış sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

İşlem bedelinin yer almadığı açıklamada, net varlıkların tespiti sonrası satış ve devir işleminin tamamlanacağı ifade edildi.