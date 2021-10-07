Ferit Karahan’ın yeni filmi “Okul Tıraşı” 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde galasını yaptı

Ferit Karahan’ın, uluslararası festivallerden ödüller toplamayı sürdüren yeni filmi “Okul Tıraşı”, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’ndaki galasıyla ilk kez Türkiye’de izleyiciyle buluştu.

Filmin gerçekleşen söyleşisinde ise yönetmen Ferit Karahan, senaryoyu Karahan’la birlikte yazan Gülistan Acet, yapımcı Kanat Doğramacı, ortak yapımcı Tudor Alexandru Craciun, genel koordinatör Ekin Zeytinler, başrol oyuncularından Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ve Samet Yıldız, Muammer Brav moderatörlüğünde sinemaseverlerle bir araya geldi.

“Okul Tıraşı”, baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan; fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf’un dokunaklı hikâyesi... Başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ile birlikte çocuk oyuncu Samet Yıldız’ın paylaştığı filmin kadrosunda yer alan diğer çocuk oyuncular ise, çekimlerin yapıldığı Van’ın Bahçesaray ilçesinde bölgenin yerel halkından seçildi. Ferit Karahan’ın Gülistan Acet ile birlikte kaleme aldığı senaryo, yönetmenin kendi hayatından da izler taşıyor. Editörlüğünü Sercan Sezgin’in ve Hayedeh Safiyari’nin, görüntü yönetmenliğini Türksoy Gölebeyi’nin yaptığı filmin dünya dağıtımını ise İtalya merkezli Intramovies üstleniyor.

71. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü “Okul Tıraşı”, 38. Uluslararası Fecr Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü, 36. Uluslararası Valencia Film Festivali CINEMA JOVE’da En İyi Film ve En İyi Seyirci Ödülü, 28. Avrupa Film Festivali Palić’te En İyi Yönetmen Ödülü, 11. Atlántida Film Festivali’nde Eleştirmenler Ödülü, 17. Uluslararası Kazan Müslüman Filmleri Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ve En İyi Yönetmen Ödülü, 37. Hayfa Uluslararası Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü, 2021 Ourense Uluslararası Film Festivali’nde ise En İyi Yönetmen Ödülü kazandı. Asteros Film yapımı “Okul Tıraşı”, Altın Portakal’ın yanı sıra farklı ülkelerde uluslararası festivallerde yarışmaya ve gösterimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.