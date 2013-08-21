Feriköy'de Ermeni kadına saldırı

İstanbul Samatya'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ermeni Maritsa Küçük'ün ardından bir saldırı da Feriköy'de yaşandı. Saldırıya uğrayan 80 yaşındaki Markırıt Camkosoğlu 50 senedir oturduğu mahallede ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Agos gazetesinin haberine göre; Samatya’da yaşlı Ermeni kadınlarına yönelik saldırılar yaşanmış, Maritsa Küçük evinde uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıların ardından başlatılan soruşturmada Murat Nazaryan, saldırıların faili olduğu iddiasıyla yakalanarak tutuklanmıştı. Samatya’da yaşanan saldırıların bir benzeri bu kez Feriköy’de yaşandı. Feriköy Savaş Sokak’ta yaşayan 80 yaşındaki Markırıt Camkosoğlu, evinde saldırıya uğradı. Camkosoğlu, saldırı sırasında feci şekilde darp edildi.

'Beni öldürmeye çalıştı'

Yaşlı kadın yaşadıklarını şöyle anlattı: “17 Ağustos Cumartesi günü markete gitmiştim. Marketten dönüşte apartmanın içinde bir adam vardı. Orta boylu, esmer, çirkince bir şey. Merdivenlerde duruyordu. Yukarı çıkacağını zannettim, koca apartman, kime geldiğini bilemem. Evin kapısını açar açmaz arkadan saldırdı. Yere düştüm. Üzerime çıktı ve kafamı yere vurmaya başladı. Beni öldürmeye çalıştı. Sesi anlaşılmasın diye hiç konuşmuyordu. Hiçbir şey söylemedi. Masanın üzerinde çantam vardı. İçinde 70 TL vardı. Çantayı alarak kaçtı. 50 yıldır burada oturuyorum başıma hiç böyle bir şey gelmemişti.” Komşuları saldırganın apartmanda yaşayanların giriş çıkış saatlerini bildiğini düşünüyor. Saldırganın, Camkosoğlu’nun tek başına yaşadığını bildiğini ve apartmanın boş olduğu bir saati seçtiğini düşünen komşuları da tedirginlik içinde. Samatya’da yaşanan saldırıların ardından Murat Nazaryan, saldırıların faili olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Nazaryan, açılan davanın iki duruşmasında da yaşananları hatırlamadığını söylemişti. Bunun üzerine saldırı sonrası hayatını kaybeden Maritsa Küçük’ün avukatları soruşturmanın genişletilmesini ve yaşanan benzer saldırıların da soruşturma kapsamına alınmasını talep etmişti.