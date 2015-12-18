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Feridun Düzağaç, 115 bin lirasını geri alabilecek

Düzağaç, feshedilen anlaşmada protokol şartları gerekçe gösterilerek 115 bin lirasını geri alamamıştı

18 Aralık 2015 13:00

Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç, Çanakkale Bozcaada’da restoran olarak kullanılan bir gayrimenkulü satın almak için anlaştığı satıcının, sözleşmeyi feshetmesine rağmen aldığı 115 bin TL’yi geri vermemesi üzerine açtığı davayı kazandı.

Bozcaada’da restoran olarak kullanılan gayrimenkulü satın almak isteyen Düzağaç, mal sahibi Necmettin Ali Hacıalioğlu ile 575 bin TL karşılığında anlaştı.

Anlaşmaya göre Düzağaç 220 bin TL’lik arsasını takas edecek, kalan 355 bin TL’yi de 3 taksitte ödeyecekti. Düzağaç, ilk iki ödemenin toplam tutarı olan 115 bin TL’yi Hacıalioğlu’na verdi. Ancak mal sahibinin iddiasına göre üçüncü taksit olan 240 bin TL’yi zamanında ödemedi. Bunun üzerine Hacıalioğlu satış sözleşmesini feshetti.

Sanatçının 115 bin TL’sini de protokol şartlarını gerekçe göstererek geri vermedi. Bunun üzerine Feridun Düzağaç, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme Düzağaç’ı haklı buldu ve 115 bin TL’lik alacağın üzerindeki itirazın iptaline karar verdi. Düzağaç, parasını icra yoluyla geri alabilecek. 

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