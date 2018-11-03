Feridenaz'ın bir tutam mutluluğu

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA) UŞAK\'ta yaşayan Feridenaz Hasçelik\'in (9) geçtiğimiz yıl beyninde tümör olduğu ortaya çıkınca İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi\'nde ameliyat oldu. Ardından kemoterapi görmeye başlayan ve tedavisi için İzmir\'de kalması gereken küçük Feridenaz\'ın ailesinin barınma sorununu Sağlıkta Kalite Derneği (Sağkal) çözdü. Balçova’da açılan Sağlıklı Yaşam Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezi\'nde kalan Feridenaz 9\'uncu yaş günü de burada kutladın. Feridenaz\'ın sürpriz doğum günü partisindeki mutluluğu gözlerinden okundu.

Uşak\'ın Eşme ilçesinde yaşayan Feridenaz Hasçelik, 1 yıl önce şiddetli baş ağrıları yaşamaya başladı. Ailesi, Feridenaz\'ı Eşme\'de doktora götürdü. Doktorlar, küçük kızın, baş ağrılarının sinüzitten kaynaklandığını söyledi. Bir süre ilaçla tedavi gören Feridenaz\'ın daha sonra elleri titremeye başladı. Yürürken dengesini de yitiren küçük kızı, bir kez daha hastaneye götüren Hasçelik Ailesi\'ne doktorlar, \"Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Kızınızı nöroloji doktoruna götürün\" dedi. Bunun üzerine Feridenaz\'ı Denizli\'ye götüren aile, burada MR çekildikten sonra kızlarının beyninde tümör olduğunu öğrendi. 10 Temmuz 2017\'de tanı konulan küçük kız, 13 Temmuz\'da ameliyata alındı. Ameliyatın ardından radyoterapi tedavisi için İzmir\'e gelen Hasçelik Ailesi\'nin yolu Sağlıkta Kalite Derneği (Sağkal) ile kesişti. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde radyoterapi tedavisi almaya başlayan Feridenaz, barınma sorununu, Sağkal ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Balçova\'da açılan Sağlıklı Yaşam Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezi sayesinde aştı. Feridenaz, hastanedeki tedavinin ardından zamanının geri kalanını Sağlıklı Yaşam Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezi\'nde geçirmeye başladı.

SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Kendisi gibi tedavi amacıyla merkezde kalanlar ile yakınlarının hazırladığı sürpriz doğum günü partisini gören Feridenaz, çok mutlu oldu. Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Feridenaz, yeni yaşını burada kutladı. Kendisine getirilen hediyeleri de açan küçük kız gördüğü ağır tedavinin ardından, güzel anlar yaşadı. Burada mutlu olduğunu ve yakın zamanda iyileşeceğini söyleyen küçük kızın gözlerindeki umut, herkesi sevindirdi.

\'BU TÜR MERKEZLER ÇOĞALTILMALI\'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Serpil Keskin, bu tür merkezlerin çoğaltılmasının önemine değindi. Balçova Sevgi Yolu üzerindeki derneğin, şehir dışından radyoterapi ve kemoterapi tedavisi için gelen kadınların kalması için açıldığını söyleyen Keskin, \"Burada günlük sosyal etkinlikler oluyor, psikolojik destek görüyorlar. Hastaneden sonra kalan zamanlarını burada geçiriyorlar. Belli yaşlardaki kızlarımızı da tedavi için alıyoruz. Amacımız bu tür yerlerin sayısının artması. Her semtte açılmasını umuyoruz. Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok büyük duyarlılık gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi Türkegül Kocaoğlu’nun bu konudaki desteği çok fazla. Bu merkez tam kapasite ile çalışıyor. 16-18 kişi burada kalıyor. Yakınlarını da aynı odada misafir ediyoruz. Tam kapasite ile hizmetimiz sürüyor\" diye konuştu.

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