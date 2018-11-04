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Feride, elektrik süpürgesinin fişini çekerken akıma kapılıp öldü

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde, elektrikli süpürgenin fişini prizden çıkarmak isterken akıma kapılan Feride Yıldız (38), hayatını kaybetti

04 Kasım 2018 15:44

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde, elektrikli süpürgenin fişini prizden çıkarmak isterken akıma kapılan Feride Yıldız (38), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Evde halıları temizleyen Feride Yıldız, işi bitince elektrikli süpürgenin fişini prizden çıkarmak isterken akıma kapıldı. Evdeki yakınlarının çığlıklarına koştuğu Yıldız, çağırılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.  Yıldız, acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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