-FERİBOTTAN İLK OLARAK BEBEKLİ İKİ AİLE VE HASTALAR İNDİ MARMARİS (A.A) - 24.02.2011 - Kenan Gürbüz - Gökmen Yüce - Libya'nın Bingazi Limanı'ndan ''Orhan Gazi-1'' feribotu ile Marmaris Limanı'nına gelen yolcuları Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ gemiye çıkarak karşıladı. Marmaris Limanı'na giriş yapan ''Orhan Gazi-1'' feribotuna Anadolu Ajansı ekibiyle çıkan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ feribot yolcularına ''memleketinize hoşgeldiniz'' dedi. Vatandaşların tahliye operasyonu nedeniyle teşekkür ettiği Akdağ ve Yıldırım, feribot personeli ve feribotta görev yapan SAT komandoları ile bir süre görüştü. Daha sonra feribottan çıkış yapan yolculara karanfil veren iki bakan, hasta olan yolcularla da yakından ilgilendi. Ayrıca, Aksaz Deniz Üssü'nde görev yapan ve yolcuları karşılamak üzere limanda bulunan askerleri Bakan Yıldırım ''merhaba asker'' sözleriyle selamladı. -YOLCULAR LİBYA HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ- Feribottaki bin 525 yolcu arasında yabancı uyruklu 30 kişi ile 10 gün önce dünyaya gelen Onur Eren Çalışkan adlı bebek de yer alıyor. Feribottan ilk olarak 8 aylık Zeynep isimli bebekleriyle inen Ömer ve Sema Acar çifti tahliye operasyonu dolayısıyla yetkililere teşekkür ederek, ''1,5 yıldır Derne'de yaşıyorduk. Özellikle son günlerde sıkıntılar yaşadık. Bu süreçte Libya halkının bize gösterdiği yakın ilgi alaka nedeniyle onlara minnettarız. Ülkemize geldiğimiz için çok mutluyuz'' dediler. Nilüfer Arıkan ise 17 aylık bebeği Batuhan ile Türkiye'ye döndüğünü anlatarak, ''Eşim Harun Trablusgarp'ta kaldı. Biz memleketimize dönmemin sevincini yaşarken eşimin orada kalmasının burukluğunu yaşıyorum'' diye konuştu. Bu arada feribottan inen ve sağlık durumu iyi olmayanlar limana kurulan seyyar hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yolculardan bir bölümü liman dışında bekleyen otobüslerle Marmaris'teki otellere götürüldü. Bir bölümü ise otobüslerle Muğla dışına gönderildi. Feribottan inen yolculara limanda kurulan Kızılay'ın iaşe araçlarından yiyecek ve içecek dağıtıldı. Bu arada, ''Orhan Gazi-1'' feribotunun limana girişini çok sayıda Türk ve yabancı basın mensubu izledi. Bazı televizyonlar ise gelişmeleri canlı yayın ile izleyecilerine aktardı. Basın mensupları için limanda 2 basın merkezi oluşturuldu.