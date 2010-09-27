T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Feribottaki araç içindeki yolcularla denize düştü

Yalova'da Kanuni Sultan Süleyman Feribotu iskeleye yanaştıktan sonrahalatı kopunca feribottan çıkmakta olan otomobil denize düştü.

27 Eylül 2010 03:00

T24 - Yalova'da Kanuni Sultan Süleyman Feribotu iskeleye yanaştıktan sonrahalatı kopunca feribottan çıkmakta olan otomobil denize düştü. Denize düşen otomobildeki 3 kişi, görevliler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.




Kazayla ilgili İDO'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:


Yenikapı-Yalova seferini yapan feribotun Yalova’da araç tahliyesi yaptığı sırada halatının koptuğu ve içerisinde 3 yolcusu bulunan bir aracın suya düştüğü, aracın sudan çıkarılırken 3 yolcunun kurtarıldığı bildirildi.İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeciliğinden (İDO) yapılan açıklamada, saat 08.30’da Yenikapı’dan Yalova’ya hareket eden ve içerisinde 46 araç ile 194 yolcusu bulunan Kanuni Sultan Süleyman feribotunun, Yalova’da araç tahliyesi esnasında teknik bir arıza sebebiyle halatının koptuğu belirtildi.Açıklamada, "Bu sırada bir araç suya düşmüştür. İçinde 3 yolcu bulunan araç, personel ve güvenlik görevlileri yardımıyla çıkarılmıştır" denilerek, yolcuların en yakın hastaneye sevk edildiği kaydedildi.



Bir araç da asılı kaldı


Bu arada, olay sırasında başka bir aracın daha düşmek üzereyken çekici yardımıyla kurtarıldığı öğrenildi. 34 BL 4777 plakalı otomobilin halatı kopan feribotun iskeleden uzaklaştığı esnada askıda kaldığı kaydedildi.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24