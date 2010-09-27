Feribottaki araç içindeki yolcularla denize düştü

T24 - Yalova'da Kanuni Sultan Süleyman Feribotu iskeleye yanaştıktan sonrahalatı kopunca feribottan çıkmakta olan otomobil denize düştü. Denize düşen otomobildeki 3 kişi, görevliler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili İDO'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:



Yenikapı-Yalova seferini yapan feribotun Yalova’da araç tahliyesi yaptığı sırada halatının koptuğu ve içerisinde 3 yolcusu bulunan bir aracın suya düştüğü, aracın sudan çıkarılırken 3 yolcunun kurtarıldığı bildirildi.İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeciliğinden (İDO) yapılan açıklamada, saat 08.30’da Yenikapı’dan Yalova’ya hareket eden ve içerisinde 46 araç ile 194 yolcusu bulunan Kanuni Sultan Süleyman feribotunun, Yalova’da araç tahliyesi esnasında teknik bir arıza sebebiyle halatının koptuğu belirtildi.Açıklamada, "Bu sırada bir araç suya düşmüştür. İçinde 3 yolcu bulunan araç, personel ve güvenlik görevlileri yardımıyla çıkarılmıştır" denilerek, yolcuların en yakın hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Bir araç da asılı kaldı



Bu arada, olay sırasında başka bir aracın daha düşmek üzereyken çekici yardımıyla kurtarıldığı öğrenildi. 34 BL 4777 plakalı otomobilin halatı kopan feribotun iskeleden uzaklaştığı esnada askıda kaldığı kaydedildi.





