Feribotta 'yavru kedi' tartışması: Şimdi izin verirseniz, ileride vahşi köpekler aranızda dolaşacak

Bandırma’ya gitmek için bindiği feriotta, hasta olduğunu söylediği yavru kedisini yanındaki çantada kucağında taşıyan kadın yolcuya yolcuya, kediyi hayvanlar için ayrılan bölüme koymasını söyleyen İDO yetkilisi, yolcuların duruma itiraz etmesinin üzerine, "Eğer bu kediye şimdi rıza gösterirseniz ileride vahşi köpekler de aranızda dolaşacak. Bunu kabul ediyor musunuz?" dedi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Yenikapı’dan Bandırma’ya giden Turgut Özal feribotunda, hasta olduğunu söylediği yavru kedisini yanındaki çantada kucağında taşıyan kadın yolcu ile İDO görevlisi arasında tartışma yaşandı.Yavru kediyi evcil hayvanların taşındığı bölüme almak isteyen görevliyle yolcu arasındaki tartışma büyüyünce, diğer yolcular kedi sahibine destek vererek alkışlarla protesto etti. Yavru kedi nedeniyle feribotta yaşanan tartışma başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



Olay, dün saat 18.30’da Yenikapı-Bandırma seferini yapan İDO’ya ait Turgut Özalferibotunda yaşandı. Bir yolcu henüz 3 haftalık olan ve hasta olduğunu söylediği yavru kedisini özel bir çantaya koyarak yanına aldı. Feribot görevlisi kediyi fark etti ve kadını uyararak hayvanlar için ayrılan bölüme almasını istedi. Kedinin henüz çok küçük ve hasta olduğunu, bir saatlik rötar yüzünden zaten üşüdüğünü ve o bölümdeki soğuktan etkileneceğini anlatan kadın, görevliyi bir türlü ikna edemedi.

Görevlinin kadına bağırması üzerine diğer yolcular, kadına destek verdi. Görevli de kendisini eleştiren yolculara seslenerek, "Eğer bu kediye şimdi rıza gösterirseniz ileride vahşi köpekler de aranızda dolaşacak. Bunu kabul ediyor musunuz?" diye sorunca alkışlı protestoyla karşılaştı.

Tartışmanın uzaması üzerine İDO görevlisi, elinde şikayet tutanağıyla gelerek kadın yolcuya imzalatmak istedi. Yolcu imzalamadı. İDO görevlisi bu kez kedi sahibi kadını Bandırma’da polise teslim etmekle tehdit etti. Tartışmanın uzaması nedeniyle diğer yolcular kendilerinin kedi yavrusundan rahatsız olmadıklarını, ancak görevlinin davranışından rahatsız olduklarını söyleyerek İDO görevlisine sözle ve alkışlarla tepki gösterdi. Bazı yolcular destek için kediyi sevdi.

Yolcuların tepkileri üzerine görevli uzaklaşmak zorunda kaldı.