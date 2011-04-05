-FERİBOTTA 70 AĞIR YARALI VAR ÇEŞME (A.A) - 05.04.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Libya'nın Misrata ve Bingazi limanlarından aldığı yaralılarla Çeşme Limanı'na ulaşan Ankara feribotundaki "18'i ciddi 70 ağır yaralıya müdahale edildiğini" ayrıca Bingazi'de bir sahra hastanesi kurulması için çalışmalara başladıklarını söyledi. Çeşme Limanı'nda saat 16.00'da kapakları açılan feribottan ilk etapta durumları çok ağır olan 2 kişi, helikopterle İzmir'deki hastanelere sevk edildi. Ardından feribotun içine giren ambulanslar aldıkları hastalarla Çeşme, Urla ve Seferihisar'daki hastanelere hareket etti. Daha sonra sedyelerle feribotun içinden alınan yaralıların, kurulan 7 sahra hastanesinde tedavisine başlandı. Sahra hastanesine getirilen yaralılara, kimliklerini belirten yaka kartları ve künyeler takıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere sevk ediliyor. Yaralıların çoğunluğunda, silahla ateş açılması ve bombalama sonucu yanıklar oluştuğu gözlendi. İçişleri Bakan Osman Güneş ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sahra hastanesine sevk edilen yaralıları ziyaret etti. Bakan Akdağ yanık yaraları bulunan 9 yaşındaki Muhammet Süleyman'ı öperek moral verdi. Gemiden son olarak durumları iyi olan hasta yakınları ve diğer yolcular inecek. Çeşme Limanı'ndan yaralıların sevki sistemli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirildi. Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Bakan Akdağ, 18'i ciddi olmak üzere 70 ağır yaralıya müdahale edildiğini belirtti. Çeşme Limanı'nda İzmir Valiliği'nin iyi bir organizasyon yaptığını, bine yakın görevlinin çalıştığını ifade eden Akdağ, "Bunlar bize neyi gösteriyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem bölgesinde hem dünyada büyük bir ülke olduğunu gösteriyor. Bu milletin geçmişte olduğu gibi bugün de insanlık için her zaman yardım elini uzatacağını gösteriyor. Tüm çalışanlarla iftihar ediyoruz. Türk halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. Bakan Akdağ, Ankara Feribotu'nun güvertesinde, feribotun yanaşması sırasında yapılan tezahüratlara ilişkin soru üzerine şöyle konuştu: "Coşku olmaz mı? Kalptan kalbe yol var. Biz niçin Libya'ya gittiysek, neden BM çatısı altında bu insani yardımı üstlendiysek onlar da bunu hissediyorlar. Kendi ülkelerinde bir kaos var, sıkıntı var, imkansızlıklar var. Bir kardeş ülke, bugün durumu iyi olan bir ülke onlara kucağını açmış durumda. Kurtuluş Savaşı'mızda da bize kardeşlerimiz tüm dünyadan bu şekilde kucaklarını açmamışlar mıydı? Türkiye bu hususta üzerine düşen görevleri mükemmel bir biçimde yapıyor. Başbakanımız bu meseleyi saat saat takip ediyor. Bundan sonra yardımlarımız devam edecek. Bingazi'de Başbakanımızın talimatlarıyla bir sahra hastanesi kurma yolunda çalışmalara başladık. Dışişleri ile bu konuda koordineli bir çalışma başladı." İçişleri Bakanı Güneş ise bugün örnek bir davranışın sergilendiğini, "Libyalı kardeşlerin imdadına koştuklarını" belirterek, "Bundan sonra da gerekirse ülkemiz bu tür insanı yardımları yapmaya devam edecektir. Bu tüm dünyaya örnek olur diye tahmin ediyorum" dedi.