-FERİBOTLAR GECEYARISI TÜRKİYE'DE İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - Seval Ocak Adıyaman - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Libya'dan Türkleri getiren feribotlara ilişkin, ''Libya'dan yola çıkan feribotlardan birinin saat 24.00; diğerinin 02.00 dolayında Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz'' dedi. TTNET'in ''Tivibu'' hizmetine ilişkin tanıtım toplantısı Four Seasons Otel'de gerçekleştirildi. Etkinliğe RTÜK Başkanı Davut Dursun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, Türk Telekom A.Ş, TTNet ile televizyon kanallarının yöneticileri katıldı. Bakan Yıldırım, buradaki konuşmasında, televizyon yayıncılığı konusunda kabahatin yayıncılarda değil, ihtiyaç olduğu halde düzenlemeleri yapmayanlar da olduğunu söyledi. Bilişim teknolojilerinin çok hızlı geliştiğini, kendilerine düşen görevin de Türkiye'nin gelecek on yılının bu alandaki ihtiyaçlarını gidermek olduğunu belirten Yıldırım, hedeflere yönelik alt yapı ve düzenlemeleri hayata geçirmeleri gerektiğini vurguladı. Vatandaşın en iyiyi ve en yeniyi aradığını dile getiren Yıldırım, ''Bir dönem yaşadık. O dönemde her şeyi devlet veriyordu. Vatandaş da devletin verdiği ile yetinmek ve ona razı olmak zorundaydı. Şimdi teknoloji geliştikçe bu devir de değişti. Kışlada tabldot yeme alışkanlığı bitti. Vatandaşın isteğine uygun hizmeti devlet veremediğine göre bunu verecek firmalar ortaya çıkıyor'' diye konuştu. Serbestleşmenin 1990'lardan sonra yayılmaya başlamadığını anımsatan Yıldırım, Türkiye'nin de bu süreci 2000'li yılların ortalarında tamamladığını söyledi. Yıldırım, özellikle son beş yılda ülkede ürün çeşitliliği görüldüğünü anlattı. Sektöründe serbestleşmenin gerçekleştirilemediği alanlardan birinin demiryolları, diğerinin de mevzuat açısından posta alanı olduğunu kaydeden Yıldırım, ''Göreve geldiğimizde 'ulaşan, erişen' Türkiye dedik. Şimdi de bir ilave yapıyoruz, 'ulaşan, erişen ve konuşan Türkiye'' dedi. Bakan Yıldırım, Türkiye'nin geleceğinin bilişimde olduğunu belirterek, ''Aslında biz çok fazla bir şey yapmadık. Yapmak isteyenlerin önündeki engelleri kaldırdık. Sektörü serbestleştirdik, korumacılığı kaldırdık'' diye konuştu. Sektöre yönelik gerçekleştirdikleri hizmetleri anlatan Yıldırım, Türkiye'nin son dönemde iletişimle yayıncılık sektörlerinin iç içe geçtiğini söyledi. Bakan Yıldırım, RTÜK Başkanı Dursun ile BTK Başkanı Acarer'i kastederek, ''İkisi birbirinin gözüne bakıyor. Hangisi, hangi tarafta birleşecek diye. Taraf önemli değil, ama birleşme olacak. Mevzuatı bu fiili duruma getirmek bizim işimiz'' dedi. Vatandaşın kullandığı çanak antenlerin sayısının on milyonları geçmesinden sızlanılmaması ya da şikayet edilmemesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, ''Önüne daha iyi bir şey koysaydık buna gitmeyecekti'' dedi. Karasal sayısal yayıncılık alt yapısının süratli bir şekilde tamamlanması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, kendisi için en önemli sektörel gelişmenin ise fiber optik kablo alt yapısı olduğunu kaydetti. -''KARASAL YAYINCILIĞA GEÇİŞ SÜRECİ''- Ulaştırma Bakanı Yıldırım, mobil telefonun Türkiye'de kullanıldığı ilk yıllarda sabit telefon kullanıcıları tarafından eleştirildiğini anımsatarak, ''cepçiler'' şeklinde tanımladığı cep telefonu operatörlerinin geçen sürede önemli bir ivme yakaladığını ifade etti. Yıldırım, ''Cepçiler, o manada cepçiler değil. Aslında şimdi kıran kırana yarış yapıyorlar. Birbirlerinin cebinden ne alabiliriz diye. Vatandaşı rahat bırakın. İşine gücüne kafa yorduğundan çok vatandaş bunların tarifelerine kafa yoruyor. Serbestleşme dedik de bu kadarını demedik. Fazla serbestleşme oldu'' diye konuştu. Karasal sayısal yayıncılığa geçiş konusunda vatandaşların ve yayıncıların farkındalık sahibi olması gerektiğine işaret eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İnternet üzerinden yayıncılığı önemsiyorum. Bizim bilgi toplumu stratejimizle uyumlu bir proje. Bugün evlerin hemen hepsinde 18 milyon hanede televizyon var. Eskiden edilgen bir kutu olan televizyon şimdi konuşabildiğiniz bir kutu haline geldi. Daha arkadaşça, dostça bir alet haline geldi.'' İsteklerinize anında cevap veren bir kutuya dönüştü. Teknolojik gelişmelerle bir adım sonra her televizyonun bir bilgisayar da olabileceğini belirten Yıldırım, bu şekilde her eve bir bilgisayar girmiş olacağını da söyledi. -''LİBYA'DAKİ OLAYLAR''- Bakan Yıldırım, konuşması sırasında kendisine uzatılan bir nota ilişkin yaptığı açıklamada, Libya'da yaşanan olaylar nedeniyle vatandaşlarının bu ülkeden tahliye edilmesi için 10 ülkenin Türkiye'den yardım istediğini bildirdi. Türkiye'nin Libya'dan Orhangazi ve Osmangazi feribotlarıyla 3 bin 35 yolcuyu Marmaris'e getireceğini anlatan Yıldırım, feribotların bu gece yarısı yurda ulaşacağını, kendisinin de Marmaris'e giderek vatandaşları karşılayacağını kaydetti. Ortadoğu ülkelerinde yaşanan olayları da değerlendiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Olan olaylar internet devrimleridir. Bölgemizde cereyan eden toplumsal olayların adı 'internet devrimleridir'. Hiç birbirlerini tanımayan binlerce genç bu tür olayları başlatabiliyorlar. Deneyimlerini diğer ülkelerdeki arkadaşlarına anında, gece gündüz iletiyorlar ve hiç kimsenin kontrol etme kabiliyetinde olmadığı bir sinerji doğuyor. İşte bu iletişimin gücü. İletişim, bilişim, yöneticileri de terbiye ediyor. 'Vatandaşa rağmen' iş yapma. Vatandaş ne istiyorsa ona göre iş yap. Saydam olsun, hesap ver. 'Ben yaptım oldu' deme. İşte demokrasilerin gelişmesinde iletişimin çok büyük katkısı oldu. ''YERLİ CEP TELEFONUNA TEŞVİK''- Bakan Yıldırım, programın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yıldırım, Libya ile iletişim kurulamadığı yönündeki iddialara yönelik bir soru üzerine, bu durumun Libya'daki alt yapı sorunundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Türkiye'nin iletişiminde sorun olmadığını dile getiren Yıldırım, ''Onların iletişim alt yapısını şu anda bizim kontrol etmemiz mümkün değil. Sebebini bilmiyoruz bu karışıklıktan mı yoksa başka nedenle mi?...Ama bizim gemilerimizle ve oradaki görevli personelimizle bir iletişim sorunumuz yok. Özel iletişim kanalları kurduk'' diye konuştu. Libya'ya gönderilen iki feribotun Türk vatandaşları ile dönüşe geçtiği anımsatılarak gemilerin yolunun kesilip kesilmeyeceği yönündeki değerlendirmelerinin sorulması üzerine Yıldırım, şu anda bir sorun olmadığını ifade ederek, ''Bir-bir buçuk saat önce gemi ile görüştüm. Konforu bozacak bir şey yok'' dedi. Ulaştırma Bakanı Yıldırım, yerli cep telefonuna BTK bütçesinden destek sağlanacağı haberlerinin hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: ''Yerli cep telefonu ya da başka bilişimle ilgili yerli ürünleri teşvik etmek için bazı tedbirlerin alınması doğal. Malum yeni teşvik rejimi var. Bu teşvik rejimine göre, 1., 2.,3. ve 4. bölgeler var. Şu anda 4. bölgede bilişime yönelik yatırımlar destek kapsamında değil. Bu kapsama alınmasıyla buralarda kurulacak üretim tesisleri desteklenmiş olacak. Çalıştığımız formül bu.'' Ulaştırma Bakanı Yıldırım, Libya'ya gönderilen feribotlardan birinin gece 24.00 sıralarında, diğerinin de 02.00'de Türkiye'ye ulaşmasının beklendiğini bildirdi. Yıldırım, kendisinin de feribotlar limana gelmeden önce bölgeye giderek hazırlıkları inceleyeceğini söyledi. -''BIRAKIN 2013'Ü, 2015'DE BİLE GEÇEMEYECEĞİZ''- BTK Başkanı Tayfun Acarer ise, bilişim sektöründe yakınsama kavramının artık ''birbirinin içine geçme'' şekline dönüştüğünü ifade etti. Sayısal karasal yayıncılık ve fiber sistemlerinin geleceğin teknolojileri olduğunu anlatan Acarer, ''Avrupa Birliği 2013 yılında sayısal yayına geçişi tamamlayacağını söyledi. Ancak Türkiye maalesef bu konuda çok ciddi bir mesafe alamadı. Bırakın 2013'ü, 2015'de bile sayısal yayıncılığa geçmemiz mümkün olmayacak'' diye konuştu. Uydu yayınlarında çanak antenlerin yarattığı görsel kirlilikten çok zararlı içeriğe sahip yayınların önemli olduğunu vurgulayan Acarer, ''uydu üzerinden yapılan cinsel içerikli ve genel ahlak kurallara aykırı yayınlar var. Bu yayınların çoğu şifresiz ya da şifrelerini çözmek çok kolay. Bu tür yayınlar yakında çok ciddi sosyal problemler ortaya çıkaracaktır. Özellikle kırsal alanda bu sorun büyük boyutlara ulaşacak'' değerlendirmesinde bulundu.