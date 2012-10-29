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Yaşam

Feribot yata çarparak durabildi!

Saatteki hızı yaklaşık 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotlar zor anlar yaşadı

29 Ekim 2012 22:29

Aniden çıkan kuvvetli lodos ve yağış, Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotlara güç anlar yaşattı. Gökyüzünü karartan yağmurlu hava, lodosla birlikte etkili oldu. Çanakkale'den aldığı yolcu ve araçları Kilitbahir'e götürdüğü sırada fırtınaya yakalanan ve bir süre sürüklenen ''Alınteri-17'' adlı feribot, Çanakkale İskelesi'nde bağlı bulunan ticari bir yata çarparak konumunu sabitleştirebildi. Darbe alan yatın yan bölümünde maddi hasar oluştu.

Çanakkale ile Kilitbahir ve Eceabat arasındaki sefer yaptığı sırada fırtınayla karşılaşan diğer feribotlar da yanaşamadığı için Çanakkale İskelesi açıklarında makinelerini durdurmadan bir süre tur attı.

Yaklaşık yarım saat süren kuvvetli rüzgar ve yağışın hızını azaltmasının ardından feribotlar seferlerine devam etti.

Çanakkale Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, lodosun saatteki hızının yaklaşık 90 kilometreye kadar çıktığını, yarım saat içinde kent merkezinde metrekareye 12,6 kilogram yağış düştüğünü kaydetti.

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