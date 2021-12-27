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Feribot seferleri iptal edildi

Boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi

27 Aralık 2021 07:18

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın feribot seferi yapılmayacak.

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada; Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının fırtına nedeniyle programdan kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

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