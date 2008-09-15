Feribot iskeleye çarptı: 4 yaralı



İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yalova-Pendik seferini yapan Fatih Sultan Mehmet-1 feribotu yanaşma sırasında, hava muhalefeti ve aşırı rüzgar nedeniyle Pendik İskelesi'ne sert bir şekilde çarptı.



Pendik İskelesi'ne çarpan bir feribottaki 4 yolcu hafif yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle bazı yolcular düşerek ya da çevrelerindeki eşyalara çarparak hafif şekilde yaralandı. Yolculardan 4'ünün hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi. Bu arada küçük çapta hasar oluşan feribotun, Yalova seferine devam ettiği kaydedildi.

