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Yaşam

Feribot iskeleye çarptı: 4 yaralı

Yalova-Pendik seferini yapan İDO feribotu yanaşma sırasında aşırı rüzgar nedeniyle Pendik İskelesi'ne çarptı, 4 yolcu hafif yaralandı

15 Eylül 2008 03:00


İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yalova-Pendik seferini yapan Fatih Sultan Mehmet-1 feribotu yanaşma sırasında, hava muhalefeti ve aşırı rüzgar nedeniyle Pendik İskelesi'ne sert bir şekilde çarptı.

Pendik İskelesi'ne çarpan bir feribottaki 4 yolcu hafif yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle bazı yolcular düşerek ya da çevrelerindeki eşyalara çarparak hafif şekilde yaralandı. Yolculardan 4'ünün hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi. Bu arada küçük çapta hasar oluşan feribotun, Yalova seferine devam ettiği kaydedildi.

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