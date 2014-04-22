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Dünya
Deutsche Welle

Feribot faciasında ölü sayısı artıyor

Kayıp 200 kişinin bulunması için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

22 Nisan 2014 16:50

Güney Kore'nin güneybatısında, çarşamba günü batan "Sewol" isimli gemide 470'den fazla kişi bulunuyordu. Şimdiye kadar 108 kişinin cesedine ulaşıldı. Yaklaşık 200 kişiyi arama çalışmalarında dalgıçların yanı sıra insansız denizaltılardan da yararlanılıyor. Operasyonda 240'dan fazla gemi ve teknenin görev aldığı kaydedildi. Gemideki yolculardan 300'den fazlasını Cheju Adası'nda bir okul gezisine giden öğrenciler meydana getiriyordu.

Gemi personeline 1 tutuklama daha

Öte yandan "görevi ihmal" suçlamasıyla tutuklanan mürettebat da artıyor. Aralarında kaptan ve yardımcısının da bulunduğu 7 kişi daha önce tutuklanmıştı. Bunlara bir personel daha eklendi. Sözkonusu personelin olaydan sonra intihar girişiminde bulunduğu, ancak kurtarıldığı belirtildi.

Güney Kore devlet başkanı Park Geun Hye, gemi kaptanı ve mürettebatın gemiyi ilk terk edenler arasında yer aldığını açıklamış ve "Bu davranışın cinayetten farkı yoktur" ifadesini kullanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KayıpGüneyKoreCheju AdasıPark Geun HyeDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH

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