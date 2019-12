Ferhunde’nin gazabı korkutur

‘Yaprak Dökümü’nün Aslı’sı Burcu Günay “Gerçek hayatta da sevdiğim adam için mücadele ederim” diyor.



Sunucu olarak başladığı televizyon macerasını oyuncu olarak devam ettiren Burcu Günay, “Yaprak Dökümü”ndeki Aslı karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Güçlü, hırslı ve oldukça dişi bir karakter olarak kamera karşısına geçen Burcu Günay, nişanlısı Levent’i Ferhunde’ye kaptırmamak için her şeyi yaptı ve bunu başardı. Nihat Alptuğ Altınkaya’nın gerçek hayatta Deniz Çakır’la ilişki yaşaması ve bunun üzerine dizinin kadrosundan çıkarılmasıyla birlikte Burcu Günay’ın da dizideki rolü sona erdi. Dizide işadamı Levent’le yurtdışında evlendikten sonra rolü biten Burcu Günay Milliyet gazetesine verdiği röportajda “Gerçek hayatta da sevdiğim adam için mücadele ederim” dedi.



Sunuculuk yaptığınızı biliyoruz. Oyunculuğa geçişiniz nasıl oldu?



2000 yılından beri çocukluk hayalim olan sunuculuğu iyi bir şekilde yaptığıma inanıyorum. Kanal D, Star gibi önemli kanallarda iyi projelerde çalıştım. 2007 yılından beri sunuculuğun yanı sıra oyunculuk yapıyorum.



Sunuculuk oyunculuğa geçiş için bir basamak mıydı sizin için?



Sunuculuğu başka şeyler için basamak olarak düşündüğümü söyleyebilirim. Çok daha faklı düşüncelerim vardı. Ama hayatın akışı beni bu yöne doğru götürdü. İyi ki sunuculuk yapmışım. Bu sayede kamera önünde daha rahatım.



Sunuculuk bitti mi?



Asla sunuculuğu bırakmayı düşünmüyorum. Benim ilk işim her zaman sunuculuk olacak.



'Türkiye’nin Yıldızları Yarışması’nda da yer aldınız. Daha sonra oyunculukla ilgili ders aldınız mı?



Evet “Türkiye’nin Yıldızları” benim için çok farklı bir maceraydı. Şu anda çömez bir oyuncuyum. İyi bir oyuncu olabilmek adına onlarca fırın ekmek yemem gerekiyor.



“Yaprak Dökümü” dizisine geçen sezon girdiniz. Bu teklife evet demenizdeki etken ne oldu?



Bana bu teklifin gelmesi için gece gündüz dua ettim. Bu dizide oynamak benim hayalimdi.



Dizide oldukça hırslı bir kadını canlandırdınız. Karakterle ilgili nasıl tepkiler aldınız?



Aslı karakteri gerçekten çok tuttu. Karşılarında sürekli kötülük yapan Ferhunde diye bir kadın vardı. Sonra onunla uğraşan daha güçlü bir kadın çıktı ortaya. İzleyici Ferhunde karakterine yaptıklarımdan dolayı beni tebrik ediyor. Yolda gördüklerinde gelip öpüyor ve sarılıyor. Aslına bakarsanız Ferhunde’nin gazabından korkmuyor değilim. Sevdiğim adamı Ferhunde’ye kaptırmamak için çok mücadele ettim ve ben kazandım.



Gerçek hayatta da sevdiğiniz erkek için bu kadar mücadele eder misiniz?



Şu an sevdiğim adamla beraberim. İki yıl önce Boğaç Günay ile hayatımızı birleştirdik. Mutlu bir evliliğim var. Ama eğer tersi olsaydı onu kazanmak için her şeyi yapardım. Sadece kötülük yapmazdım. Ona sevgimi göstermenin farklı yollarını arardım. Ama karşımdaki beni gerçekten istemiyor ve dile getiriyorsa arkamı dönüp giderdim.



Sizin evliliğiniz nasıl gidiyor?



Öncelikle birbirimize saygı duymayı ve aşkı hep canlı tutmayı benimsedik. Bizim piyasada gerçekten evli olabilmek çok zor. Eşinizin anlayışlı olması gerekiyor.



Aşkta gurur ne kadar olmalı. Siz bunu nasıl yaşıyorsunuz?



En fazla bir saat olmalı. Hayat çok kısa gurur yaparak sevdiğinizi kaybetmek çok anlamsız.



Mutluluğunun sırrını şöyle anlattı



“Eşimin bana verdiği en büyük destek her zaman benimle gurur duyduğunu söylemesi oldu. Bizim sevgimizde gurura yer yok. En fazla bir saat küser daha sonra barışırız.”