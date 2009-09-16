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Kültür-Sanat

Ferhunda bu kez tiyatro sahnesinde

Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu yapımı olan “Aşk Sözleri” Ekim ayında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

16 Eylül 2009 03:00

Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu yapımı olan “Aşk Sözleri” Ekim ayında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyunu W.Shakespeare’den uyarlayarak Kemal Kocatürk yönetti.

Aşk, iki kişilik bir örgütlenme şekli midir? Yoksa aşk, hep tek kişilik midir? Bizim memlekette sıkça rastladığımız türden, yani hep karşılıksız çek gibi midir? Yoksa aşk, bir oyalanma, gözlerini dünyanın gerçeklerine kapama şekli midir? Kıskançlık bu işin tuzu-biberi mi yoksa denklerin çarpışması mıdır? Veya çiftleşmenin nedenselleştirilmesi, yani makinenin yağlanması mıdır aşk?

Kimbilir belki de aşk, bir başkası tarafından benliğinizin ele geçirilmesidir. İşte “Aşk sözleri” adlı tiyatro oyunu binlerce yıldır insanoğlunun tartıştığı ve bir sonuca varamadığı “aşk” kavramını Shakespeare’in izinde yeniden tartışmaya açtı.

Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu yapımı olan “Aşk Sözleri” Ekim ayında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyunu W.Shakespeare’den uyarlayarak Kemal Kocatürk yönetti. Kadroda Deniz Çakır, Mihrace Yekenkülüğ, Eren Balkan, Ali İl, Erkan Pekbay ve Kemal Kocatürk gibi başarılı oyuncuların rol aldığı “Aşk Sözleri”nin provaları hızla devam ediyor. “Aşk Sözleri” 9 Ekim Cuma günü Muammer Karaca Tiyatrosu’nda prömiyer yapacak.

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