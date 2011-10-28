-Ferhat yağmur suyuyla beslenmiş VAN (A.A) - 28.10.2011 - Erciş'te arama kurtarma ekiplerince saat 02.20 sularında depremden yaklaşık 108 saat sonra enkazdan çıkarılan Ferhat Tokay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Van Yolu Caddesi'ndeki Sevgi Apartmanı'nda arama-kurtarma çalışmalarında Afyonkarahisar, Şanlıurfa ve Azerbaycan Sivil Savunma ekiplerince kurtarılan, çıkarıldığında yaşının 12, isminin ise Ferhat olduğunu ifade eden Tokay'ın Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Van Sağlık Müdür Yardımcısı Hamit Karataş, Togay'ın çıkarıldığı Sevgi Apartmanında, zemin katta bir ayakkabı satış mağazasında çalıştığını, arkadaşıyla birlikte cumartesi gecesi mağazada kaldığını söylediğini ifade etti. Karataş, deprem olduktan sonra çöken binanın zemin katta sıkışan Togay'ın, bulunduğu yaşam alanında bir kolonun dibinde 4 gündür sesini duyuramadığını, yağmur sularıyla beslendiğini aktardı. -Tokay'ın enkazdan çıkarılışı- Ferhat Tokay'a, ilk ulaşan Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Biriminden Bekir Sıtkı Gider oldu. Apartmanda çalışma yaparken, Ferhat'ın kendilerini arkadaşı zannederek ses vermesiyle fark ettiklerini belirten Gider, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmadan sonra Tokar'ın enkazdan çıkarıldığını söyledi. Ferhat'in ilk sözlerinin 'açım, beni buradan çıkarın' olduğunu anlatan Gider, şunları kaydetti: ''Gece geç saatlerde çalışırken, bizi arkadaşı zannederek konuşunca canlı olduğunu anladık. Kısa bir çalışma sonunda açtığımız bir pencereden ulaştığımızda Tokay, dizüstü bir durumdaydı. O sırada moral seviyesini yüksek tutmak için şaka yaptık, bir yemek borçlandık. Aç olduğunu söylediği için. Azerbaycan ve Afyonkarahisar ekipleriyle yaklaşık 2 saat çalışmadan sonra kurtardık."