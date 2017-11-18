Ferhat Tunç'tan, Vatan Partisi lideri Perinçek'e tepki 

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'li protest müzik sanatçısı Ferhat Tunç, Seyit Rıza ve arkadaşlarının idam edilişinin 80\'ıncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliklerini eleştiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek\'i sert bir dille eleştirdi. Tunç, \"Ey Perinçek, siyaset sahnesine çıktığından beri yaşamın karanlık ve şaibelerle dolu. Dersim halkına yapılan kıyımı savunmak, insanlıktan çıkmak demektir\" dedi.

Tunceli\'de, 15 Kasım\'da CHP ve Dersim Araştırmalar Merkezi tarafından Seyit Rıza ve arkadaşlarının idam edilmelerinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliklerininin Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve kendisine yakınlığı ile bilinen yayın organları tarafından sert dille eleştirilmesine Ferhat Tunç yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi. Ferhat Tunç, \'Dersim\' olarak nitelendirdiği Tunceli\'deki katliamın yıllar sonra kabul edildiğini ifade ederek, şöyle dedi:

\"Birkaç yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Dersim\'de yaşananın bir katliam olduğunu, Seyit Rıza ve arkadaşlarının hukuksuzca idam edildiklerini beyan etmişti. Yetmemiş, yaşanan bu felaketten dolayı Dersim halkından özür dilemişti. Bu sıradan bir tespit değil, Başbakan\'ın ağzından yapılmış bir itiraftı. İhsan Sabri Çağlayangil\'in anlatımları, Necip Fazıl Kısakürek\'in yazdıklarının yanı sıra gerek sözlü, gerekse de sayısız yazılı eserde, Dersim kıyımı belgelenmiş ve son olarak da bunun bir katliam olduğu Başbakan\'ın ağzından itiraf edilmiştir. Doğu Perinçek, ırkçılığı medeniyet olarak sunuyor. Perinçek\'in Dersim\'le ilgili iddialarının tamamı mesnetsiz; yalan ve iftiradan ibarettir. Ey Perinçek, Alevi inancında kadının yeri bellidir! Dersim\'de aşiretler kavgası olmuştur ama, senin kirli ağzından çıkan o sözle, tarihin hiçbir döneminde bu kültürde kadın aşağılanmamıştır. Onlar hep aşiretler arasında barış elçiliği görevini üstlenmiş ve cemaatlerde son sözün sahibi olmuşlardır. Senin bunu anlamanı beklemiyoruz. Irkçılığı bize medeniyetmiş gibi sunmaya çalışıyorsun. Irkçı ve faşizan söyleminin aksine, Dersim\'de farklı dil ve inançlarla bu kadim toplum, barış içinde bir arada yaşıyordu. Seyit Rıza ve arkadaşlarını anarken, bir tarihsel kin veya düşmanlık hesabı içinde değiliz. İsteğimiz, tarihsel bir yüzleşme ve hakkaniyetin ortaya çıkmasıdır.\"



