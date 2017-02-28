Ferhat Tunç'dan Munzur zirvesinde klip

Ferhat Tunç "Kobani" albümünde yer alan, "Hewro Şayi" (Kara Bulutlar) isimli Zazaca ağıdın klibi için Munzurların zirvesine 3 bin metreye tırmandı.

Bianet'te yer alan habere göre, klibin çekimlerini doğa fotoğrafçıları İsmail Ateş ve Akın Gedik yaptı. Klipte Ferhat Tunç’a zirve yolunda eşlik eden dağcılar rol aldı.

Karlar altındaki Ovacık ilçesi ile etrafını saran yüksek dağların da bulunduğu görüntüler, İstanbul'da Ahmet Karaağaç'ın yönetiminde iki gün süren bir montaj çalışmasıyla klibe dönüştürüldü.

Klip Ferhat Tunç’un ‘Kobani’ albümünde yer alan, Tunceli’nin acılı günleri üzerine yakılan ve bugünlere kadar gelen ağıtlarından olan ‘Hewro Şayi’ (Kara Bulutlar) isimli Zazaca eser için çekildi.

Ağıt, Tunceli’de Demenan aşiretinin yaşadığı büyük bir trajediyi anlatıyor.

Ferhat Tunç klip çekimi için yaptığı açıklamada “Dağları, derin vadileri ve akarsularıyla her mevsim bir başka güzeldir bu memleket. Tarih boyunca yakasından düşmeyen acılara inat, büyük bir sabırla yaşayan ve yaşatandır. Dersim hayata büyük bir aşkla tutunmaktır benim için, umudumun ana yurdudur” dedi.