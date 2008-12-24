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Yaşam

Ferhat Tunç gözaltında

Sanatçı Ferhat Tunç, bir arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı. Sanatçıya gözaltında işkence edildiği iddia edildi.

24 Aralık 2008 02:00

Sanatçı Ferhat Tunç, bir arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı. Sanatçıya gözaltında işkence edildiği iddia edildi.

Beyoğlu İmam Adnan Sokaktaki bir lokantada yemek yedikten sonra dışarı çıkan Ferhat Tunç ile arkadaşı İsmail Özen'i, sivil polis ekibi gözaltına aldı. Beyoğlu Polis Merkezine getirilen Tunç ve Özen, daha sonra sağlık kontrolü için Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Tunç'un avukatı Ercan Kanar, sivil polislerin, lokantada yemek yedikten sonra evlerine gitmek üzere dışarı çıkan müvekkili Tunç ile İsmail Özen'e kimlik sorduklarını, bu sırada Ferhat Tunç'un polislere, ''Beni tanıyorsunuz zaten'' dediğini söyledi.

Kanar, Tunç'un arkadaşı Özen'in de polislere, kimliğini arabada unuttuğunu söylediğini ve aralarında çıkan tartışma sonucu Tunç ile Özen'in, polisler tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındıklarını kaydetti.

Avukat Kanar, Özen'in, polis merkezinde darp edildiğini de öne sürdü.

Olaya ilişkin savcıyla görüşerek, tanınmış bir sanatçı olan müvekkilinin sabah polis merkezine gelmek üzere serbest bırakılmasını istediğini anlatan Kanar, savcının bunu kabul etmeyerek, uygulama dışına çıkamayacağını söylediğini aktardı.

Polis minibüsünde konuşan Ferhat Tunç da ''Hiç bir kavga falan olayı yok. Polise yönelik hiçbir hareketimiz yok. Kimlik istendi, 'Ferhat Tunç'um' dedim, 'tamam' dediler, ama yanımdaki arkadaşın elini kelepçeleyip bir anda karakola getirdiler. Ben de bunun insani olmadığını anlatmaya çalıştım.'' dedi.

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