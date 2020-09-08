Ferhat Tunç'a albüm kapağından dava

Ferhat Tunç hakkında ‘Marşlar ve Ağıtlar’ isimli son albümünün kapağında Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya'nın fotoğraflarını kullandığı ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle yeni bir iddianame hazırlandı.

Yargılandığı çok sayıda dava bulunan Ferhat Tunç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yeni iddianamede ‘Marşlar ve Ağıtlar’ albümünün kapağında devrimci önderler Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya’nın fotoğraflarının bulunması suç unsuru olarak gösterildi.

İddianamede Tunç’un sosyal medya hesaplarından yaptığı kimi paylaşımlar da yine suç unsuru olarak yer aldı. Bu paylaşımlar ise, Avrupa’da “savaşa hayır” sloganıyla düzenlenen yürüyüşün haberi ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşsöz Sözcüsü Leyla Güven’in açlık grevine ilişkin yaptığı duyarlılık çağrısı oldu.

Hazırlanan iddianame İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, dosyayı Tunç yargılandığı başka bir davası ile birleştirdi.

"40 sene önce okuduğum ağıtlar"

Ferhat Tunç, “2 yıla varan bir zamandır sürgündeyim. Ülkeye, evime döneceğimin umudu içinde oldum hep. Durmuyorlar ve hakkımda yeni davalar açarak bu umudumu kırmayı amaçlıyorlar” dedi.

Bugün 20 yıl hapis istemiyle yargılandığı başka bir dava duruşmasının görüleceği bilgisini paylaşan Tunç, yeni soruşturmayı da bu sırada öğrendiğini belirterek, “Bu akılla 68 kuşağına dava açabilirler. Zira benim albümüm 30-40 sene önce okuduğum ağıtlardan oluşuyor. Albümün kapağı da o tarihsel süreci yansıtan bir çalışma” diye konuştu.

Albüm kapağına dava açılmasının yargının utancı olarak anılacağını söyleyen Tunç, yargının siyasi iktidarın talimatıyla hareket ettiğini, hukuku hiçe saydığını ve yıllar önceki sosyal medya paylaşımlarını bahane edildiğini söyledi. Tunç, “Sanat yapmaktan, bunu yaparken de gerçeği, toplumun umudunu, acısını, değerlerini seslendirmekten vazgeçmeyeceğim” dedi. (MA)