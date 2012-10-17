Şemdinli soruşturmasını yürütürken meslekten men edilen anayasa değişikliğinin ardından HSYK’nın ihraç kararını kaldırıp mesleğe kabul ettiği Ankara Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya, Yargıtay üyeliğine aday oldu. HSYK önümüzdeki günlerde boş bulunan Yargıtay üyeliklerine seçim yapacak.

HSYK boş bulunan Yargıtay üyelikleri için seçilme kriterlerini taşıyan birinci sınıf hakim-savcıların adaylık başvurusu yapmasını istemişti. Sarıkaya’nın adı da Yargıtay üye adayı olarak, aday listesine eklenen beş kişilik listeye konuldu. Sarıkaya ile birlikte, ek listede, İzmir Hakimleri, Avni Çakıoğlu ve Mustafa Adnan Abacıoğlu, İstanbul Savcısı Halük Gedikli ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Recep Kalkan da Yargıtay üyeliğine aday olmak isteyenler arasında yeraldı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yargıtay Birinci Başkanlığı'nın boşalan 16 üyelik kadrosuna hakim ve savcılar arasından şartları taşıyan 5 bin 240 kişilik aday listesini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Listede olması gerektiği halde adı bulunmayanlar ile listede adı yer aldığı halde bu seçim için aday olmak istemeyenlerin buna ilişkin taleplerini UYAP üzerinden 12 Ekim'e kadar HSYK'ya bildirilmesi istenmişti.

25 kişi aday olmak istemedi

Aralarında HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur’un, Uluslararısı Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü eşi Dr Nurdan Okur’un, beş cumhuriyet başsavcısının da bulunduğu 25 hakim-savcı ise HSYK’ya “Yargıtay üyeliğine aday değiliz” diye başvurdu. HSYK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram, ve genel sekreter yardımcıları Neslihan Ekinci, Engin Durnagöl, Havva Gürgen ve Bülent Albayrak’ta “Yargıtay üyeliğine aday olmak istemeyenler” listesinde yeraldı.

Türkiye, Sarıkaya’yı ilk defa dönemin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın hakkında önce tarihi eser kaçakçılığı, ardından çete suçundan hazırladığı iddianameyle tanıdı.

Umut Kitabevi davası

Ardından, Ferhat Sarıkaya, 2005’de üst rütbeli bazı subaylarla ilgili suçlayıcı ifadelerin yer aldığı Şemdinli Umut Kitabevi’ndeki patlamayla ilgili iddianamesiyle gündeme geldi. İddianamesinde astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile Veysel Ateş hakkında ceza talebinde bulunmuştu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, sanıklardan Ali Kaya için "Tanırım, iyi çocuktur" demişti.

Sarıkaya, o dönemdeki yasal kısıtlılık nedeni ile sorumlu komutanlar hakkında hazırlanan dosyayı ayırarak Genelkurmay’a göndermişti. İddianamede örgüt yöneticisi olarak Yaşar Büyükanıt gösterilmiş ve Genelkurmay tarafından soruşturma açılması istenmişti.

Peşpeşe tazminat davaları

Bu iddianame sonrası meslekten çıkarılan Sarıkaya hakkında bundan sonra peş peşe tazminat davaları açıldı. Tazminat davalarının gerekçesi, imzasız ihbar mektupları ile dayanak teşkil edilmiş, aşiret ağaları ile üst rütbeli komutanların kaçakçılıkta işbirliği yaparak büyük kazanç elde ettikleri iddiasının Şemdinli İddianamesi’nde yer almasıydı.