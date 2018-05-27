Ferhat Öztorun: "Final maçlarından güzel sonuçlar alıp ligde kaldık"

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor\'un başarılı oyuncusu Ferhat Öztorun, stresli bir sezon geçirdiklerini ancak final maçlarından güzel sonuçlar alarak ligde kalmayı başardıklarını söyledi,

Atiker Konyaspor\'da sezon başında takıma dahil olan Ferhat Öztorun, 2017-18 sezonunu değerlendirdi. Zor bir sezon geçirdiklerini ancak kümede kalmayı başardıklarını belirten Öztorun, \"Stresli bir sezon geçirdik. Sezona çok iyi başladık. Süper Kupa\'yı alarak başladık. Fakat arkasından talihsizlikler yaşandı. Kötüde oynadık. Çok maç kaybettik. Bazı şeyler kontrolümüzden çıkmıştı. Fakat sonrasında bütün final haftaları denilecek haftaların hepsinden güzel sonuçlarla ayrıldık. Baya stresli, zorlu bir sezonun sonucunda ligde kalmış olduk\" diye konuştu.

KENDİ ADIMA İYİ BİR SEZON GEÇİRDİM

Kendi adına iyi bir sezon geçirdiğini ifade eden Öztorun, \"Süper Kupa maçı benim ilk maçımdı. Yeni transfer olmuştum. Sezon en zor maçla başlıyordu. Hem kendi adıma hem de takımım adına çok güzel bir maç oldu. Lig öncesi Süper Kupa\'yla başlamamız çok güzel oldu. Kendi adıma iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Dolu dolu bir sezon geçirdim. Performans olarak da güzel bir sezon geçirdim. Kendi adıma mutluyum. Bundan sonrası için inşallah en kötü sezonumuz bu şekilde olur. Bundan sonra her şey çok güzel olacak diye düşünüyorum. Bu yolda çalışacağız\" ifadelerini kullandı.

Başarılı futbolcu bu sezon yeşil beyazlı ekipte tüm kulvarlarda 34 maçta forma giyerken 1 asist yaptı.

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