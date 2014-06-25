Ferhat Göçer'in kızı 'babam Ömür Gedik'in kızıyla daha çok ilgileniyor' dedi, şikayetçi oldu

Şarkıcı Ferhat Göçer'in 17 yaşındaki kızı Y.G. babasına karşı çeşitli suçlamalarda bulundu, Göçer'in Ömür Gedik'in kızıyla daha çok ilgilendiğini iddia etti. Hem AKUT astım hem de kalp kapakçığı hastalığı olduğunu söyleyen Y.G., babasının hastalıklarına karşı ilgisiz olduğunu savundu.

Habertürk'te yer alan habere göre, Ferhat Göçer’in eski eşi Doçent Berna Hocaoğlu’nun başvurusu ile Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen dava kapsamında, şu anda 17 yaşında olan kızı Y.G., ünlü şarkıcıya bir dizi suçlamada bulundu.

2 yaşında iken gerçekleşen boşanma davasında annesine verilen velayetini 2011 yılında babasının aldığı Y.G., 14 yaşından bu yana babasının Beykoz’daki evinde ikamet ettiğini ifade etti. Hem AKUT astım hem de kalp kapakçığı hastalığı olduğunu söyleyen Y.G., babasının hastalıklarına karşı ilgisiz olduğunu savundu. Y.G., ifadesinde şunları ileri sürdü:

‘Onun kızıyla daha ilgili’

“Astım krizine girmeme neden olan kedilere ve köpeklere benden daha çok kıymet veriyor. Ömür Gedik’in kızıyla benden daha fazla ilgileniyor. 2012’de bir dizi ameliyat oldum. Hemşire ile bırakıp Ömür Gedik ve kızıyla tatile çıktı. Babalık görevlerini yapmamaya başladı. Evi terk edeceğimi söylediğimde ‘Umurumda değilsin, nereye gidersen git’ dedi. Evden çıktım. Kalp kapakçığımın değişmesi için İsviçre’den gelen doktorla anlaştık. 30 Mayıs’ta ameliyat olacaktım ama babam imza vermedi ve ameliyat olamadım. Şikâyetçiyim.” Anne Berna Hocaoğlu da Ferhat Göçer’den şikâyetçi olduğunu söyledi.