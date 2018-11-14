Ferhat Göçer'den “Kızını 8,5 ay aramadı” iddiasına cevap

Şarkıcı Ferhat Göçer, kızı Yağmur Göçer’in babasının kendisini 8.5 ay boyunca aramadığı iddialarına cevap verdi. Yapmayı planladığı basın toplantısını iptal eden Göçer, yaptığı yazılı açıklamada konunun aile içinde halledilmesi gerektiğini belirterek, “İki tane evladım var hiçbir zaman birini diğerinden ayrı tutmadım, ikisini de dünyadaki en değerli varlıklarım olarak çok sevdim ve seveceğim” dedi.

Yağmur Göçer, katıldığı ‘2. Sayfa’ isimli magazin programında babasına yönelik olarak, "Bir baba kızını, 8,5 ay neden aramaz, ben ona ne yaptım” ifadesini kullanmıştı. Kızının açıklamalarının ardından basın toplantısı yapacağını duyuran Göçer, bu kararından vazgeçerek bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“Kızım Yağmur’un daha fazla zarar görmemesi adına bu konuyla ilgili ilk ve son kez bir açıklama yapıyorum. “İki tane evladım var hiçbir zaman birini diğerinden ayrı tutmadım, ikisini de dünyadaki en değerli varlıklarım olarak çok sevdim ve seveceğim. Yağmur’un donanımlı, kendi ayakları üzerinde duran bir birey olması adına, gerek sağlığı, gerekse eğitimi için bugüne kadar maddi ve manevi hiçbir fedakârlıktan kaçınmadım, bundan sonra da kaçınmayacağım.

Bir baba olarak iyi bir evlat yetiştirebilmek için gördüğüm yanlışları uyarmak, müdahale etmek ve her koşulda onun yanında olmak bu hayattaki en önemli varlık sebebim. Benim için her şeyden önce evlatlarım gelir. Bu konunun aile arasında halledilmesi gereken bir problem olması, magazine daha fazla yansımaması ve Yağmur’un daha fazla zarar görmemesi adına kızımla iletişime geçtim. Magazin dünyasından ricam kızımın içinden geçtiği zorlukların hassasiyetini göz önünde bulundurarak bugüne kadar göstermiş oldukları özeni devam ettirmeleridir. Bu zor süreçte gerek kendi adıma gerek kızım adına göstereceğiniz anlayış ve destek için şimdiden teşekkür ediyorum.”