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Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'in ayrılıkları bir gün sürdü

Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren şarkıcı Ferhat Göçer ile sinema eleştirmeni Ömür Gedik’in ayrılığı sadece bir gün sürdü.

27 Mayıs 2012 08:20

Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren şarkıcı Ferhat Göçer ile sinema eleştirmeni Ömür Gedik’in ayrılığı sadece bir gün sürdü

Milliyet'in haberine göre, 7 yıldır beraber olan çift, birgün önce evliliğe giden ilişkilerini bitirdiklerini duyurdu. Ayrıldıklarını twitter’dan ilan eden Gedik, “Bundan sonra farklı bir hayatım olacak. Yalnız, özgür ve daha mutlu” açıklamasını yaptı.

Gedik, daha sonra Erol Köse’nin yazdığı, “Sevildiğini gördün, şimdi unutuluşunu seyret” tweet’ini paylaşarak Ferhat Göçer’e mesaj yolladı. Moralini bozuk olduğu öğrenilen Gedik, Ferhat Göçer’i twitter’da takip listesinden de sildi.

Göçer’in ise ayrılıkla ilgili bir şey yazmayarak takip ettikleri tüm kişileri silmesi dikkat çekti. Yaklaşık 3 yıl önce Ferhat Göçer parmağına, “Ömür”,  Gedik de eline “Sonsuza dek” dövmesi yaptırarak aşklarını ölümsüz kılmak istediklerini belirtmişlerdi.

Gedik, ayrıldıktan hemen sonra ise ruh halini yansıtan şarkılarının listesini de twitter’dan paylaştı. Ancak Gedik ile Göçer akşam ayrılığa dayanamadığını belirterek, barışma kararı aldı. Gedik, barıştıklarını twitter dan ilan etti ve, “En sevdiğim özelliğim kavgaları uzatmamam. Bir gün bile sürmedi” diye not düştü.

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