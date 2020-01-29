"Ferhat Göçer'in 'Sabahattin Ali Şarkıları' albümündeki bir türkü ünlü şaire ait değil" iddiası

Ferhat Göçer'in "Sabahattin Ali Şarkıları" albümündeki "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" türküsünün sözlerinin ünlü yazara ait olmadığını söyleyen Dr. Bilgin Güngör, "Sabahattin Ali'nin böyle bir şiiri yok. Göçer, albüm öncesinde repertuvar hazırlığı yaparken, sosyal medya efsaneleriyle yetinmiş, şairin şiir kitabını alıp teyit etmek zor gelmiş" dedi.

Karar'dan Saliha Sultan'ın haberine göre, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Bilgin Güngör, Sabahattin Ali Şarkıları ismiyle hazırlanan, ünlü yazarın daha evvel bestelenen şiirlerinin Göçer tarafından yeniden yorumlandığı albümdeki şarkılardan biri olan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz türküsünün sözlerinin Sabahattin Ali'ye ait olmadığını söyledi. Dr. Güngör, bu tespitini şu sözlerle dile getirdi:

"Sabahattin Ali'nin böyle bir şiiri yok. Muhtemelen Göçer albüm öncesi repertuvar hazırlığı yaparken, sosyal medya efsaneleriyle yetinmiş. Şairin şiir kitabını alıp teyit etmek zor geldi. Hasılı; edebiyat ile ilgili bilgi için sosyal medya pek de iyi bir kaynak olmasa gerek. Neyse; gelelim sosyal medyada , ilgili şarkının ya da türkünün Sabahattin Ali'ye aitmiş gibi gösterilmesinin sebebine. Malumdur türküde şöyle bir ifade geçer; 'Bize de mesken oldu Sinop'un hanı...' Buradan yola çıkan 'bağzı' kesimler, 'Bu ifadeyi kullansa kullansa 11 ay Sinop Cezaevi'nde yatan Sebahattin Ali kullanabilir. Dolayısıyla şiir ona aittir' diye düşündü muhtemelen. Sanki Sinop Cezaevi'nde sadece Sabahattin Ali'nin mahkûmiyeti için kurulan mekanmış gibi! Doğrusu şu: İlgili türkü, 75-76 senelerinde Livaneli tarafından derlenmiş, plağa okunmuştur. Yani türkünün kayıtlı geçmişi daha da geriye gitmez."