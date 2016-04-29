Ferhat Göçer geçirdiği trafik kazasından yara almadan kurtuldu

Sanatçı Ferhat Göçer, içinde bulunduğu otomobile arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu kaza geçirdi. Kazada her iki aracın şoförü ve Ferhat Göçer yara almadan kurtuldu.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, kaza, Vatan Caddesi'nin Beyazıt yönünde saat 20.40 sıralarında meydana geldi. Ferhat Göçer'in içinde bulunduğu araç, kırmızı ışıkta beklediği sırada, arkadan hızla gelen başka bir otomobil Ferhat Göçer'in aracına arkadan çarpıp orta refüje savruldu.

Her iki aracın sürücüsü ve şarkıcı Ferhat Göçer kazadan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.