Ferhat Göçer: Evlilik fobi oldu bende, nedeni ise...

Şarkıcı Ferhat Göçer, Ömür Gedik ile yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü ilişkisiyle ilgili olarak "Evlilik fobi oldu bende. Sorun benden kaynaklanıyor. Ömür’le hiç alakası yok. Dediğin gibi üç defa evlenmiş boşanmış biri olarak evlilikle ilgili yanlış yaptığım bir şeyler var demek ki" dedi. "10 senedir gözüm Ömür’den başkasını görmüyor" ifadesini kullanan Göçer, "Şu anda çok mutlu ve huzurlu bir aile hayatımız var. Buna herhangi bir zarar gelecek diye ödüm patlıyor" diye konuştu.

Posta'dan Kezban Yılmaz'a konuşan Ferhat Göçer'in açıklamaları şöyle:



‘Aşkın Mevsimi Olmaz ki’ şarkınızla gündemdesiniz. Şarkı tüm listelerde bir numara.



Evet. Şarkı, İzmirli bir tarih öğretmeni olan Gökhan Örs’e ait. Dinledim ve çok beğendim. Şu anda radyo ve televizyon kanallarında bir numara. Ayrıca yoğun bir konser maratonu içindeyim. 29 Nisan’da İstanbul/Bostancı Gösteri Merkezi’nde olacağım. Şarkının prömiyerini orada yapacağız.



Aşkın mevsimi olmaz mı gerçekten?



Kesinlikle... Aşkın sizi ne zaman, nerede, nasıl çarpacağı hiç belli olmaz!



Yaşamış gibi konuşuyorsunuz



Elbette... Ben Ömür’e (Gedik) deli gibi aşık oldum. Gözüm hiçbir şey görmüyordu. Kamyon çarpmış gibi oldum.



Bir de yarışma başlatmışsınız.



Youtube’a ‘Aşkın Mevsimi Olmaz ki’ şarkısının karaoke versiyonunu yükledik. Sesine güvenenler karaoke eşliğinde şarkıyı söyleyip videosunu facebook, instagram veya twitter hesabıma göndersinler. En güzel söyleyenlerden seçip onlarla bir klip çekeceğim. O klipten de en beğenilen üç kişiyle stüdyoya girip canlı yorum yapacağız.

Dikkat ettim de şarkılarınızı hep gözleriniz kapalı söylüyorsunuz?



Hissederek okuyorum çünkü. Seçtiğim şarkılar mutlaka yaşantımdan izler taşır. Etkileniyorsam o şarkıyı söylerim. Ben bu toplumun içinden çıktım. Bir insan olarak beni etkiliyorsa çoğu kişiyi etkileyeceğini düşünüyorum.



Erken yaşta (24) baba olmuş biri olarak ‘Kızım’ şarkısını söylerken içinizi acıtan bir şey oluyor mu?



Olmaz mı? O yaşlarımdayken çok yoğun iş koşturmacası içindeydim. “Keşke biraz daha vakit ayırabilseydim kızıma” diye hayıflanırım hep. Benim bu hissettiğimi her anne baba hisseder.



Çocuklarınız ne yapıyorlar?



İki kızım, bir oğlum var. Pardon bir benim, bir de Ömür’ün kızı yani. Oğlum (12) Londra’ya yerleşti. Ben de her ay yanına gidiyorum. Yağmur, Tayga, Ömür ve ben aynı evde yaşıyoruz. Kızlar üniversitede okuyorlar.



Ömür Hanım’ın çocuklarınızla arası nasıl?



Gayet iyi. Evde hep birlikte bir aile gibi yaşıyoruz. Öyle hır gür yok hiç. Tam tersi Ömür beni frenlemeye çalışır hep. O her zaman çocukların tarafındadır. Haliyle arası da çok iyidir.



Eğitimci bir anne-babanın çocuğu olarak disiplinle büyütülmüşsünüz. Siz nasıl bir babasınız?



Kızım Yağmur’la sık sık didişiriz. Doğrularımı anlatmaya çalışıyorum. Ama bazen sert çıkışlarım olabiliyor. Çok karışıyorum giyimine, davranışlarına... O da kızıyor tabii.



Kızınıza karıştığınız kadar Ömür Hanım’a da karışıyor musunuz?



Ömür’e karışılmıyor. Karışsan da o yine bildiğini okuyor. Ömür Gedik yani o! Var mı ötesi (gülüyor)!



O size karışır mı?



Sert karışır hem de! Çok fırça çeker bana. Giyim tarzımı hiç beğenmez mesela. Ben çok rahat bir tipim. Bulduğumu giyerim. Temiz olsun yeter. O da buna fitil olur.



Ömür Gedik de şarkı söylüyor. Eleştirir misiniz onu?



Sağlam eleştiririm. Söz konusu müzik olunca çok acımasızımdır, kendime bile... Ama bu bir aşk meselesi. Ben de 25 yıllık hekimlik kariyerimin yanında müzikle ilgili kariyer yapmaya çalıştığım için, bu işi sevmenin, müzik yapmayı istemenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bu nedenle elimden geldiği kadar, şartları onun için kolaylaştırmaya çalışıyorum.



Nasıl buluyorsunuz onu peki?



Kuzguna yavrusu ceylan gelir (gülüyor).

Bir röportajınızda evlenmeyi düşünüp düşünmediğiniz sorusuna “Biz böyle mutluyuz” cevabını vermişsiniz. Üç kez evlenip ayrıldığınız için evliliğe inancınız mı sarsıldı?



Evlilik fobi oldu bende. Sorun benden kaynaklanıyor. Ömür’le hiç alakası yok. Dediğin gibi üç defa evlenmiş boşanmış biri olarak evlilikle ilgili yanlış yaptığım bir şeyler var demek ki. Ama 10 senedir gözüm Ömür’den başkasını görmüyor. Şu anda çok mutlu ve huzurlu bir aile hayatımız var. Buna herhangi bir zarar gelecek diye ödüm patlıyor.

Beraberlikte ne olmazsa son noktayı koyarsınız?



Saygı... Yıllar içinde aşk bitebilir. Sevgi bitmezse iyi olur. Ama saygı olmazsa hiçbiri olmaz. Bence ilişkinin temelini oluşturan şey, insanların birbirlerine duydukları saygı ve birbirlerini oldukları gibi kabul etmedir. Saygı ana mıknatıstır. Sevgi, aşk, kıskançlık da ilişkiyi besler ve süsler.



Emek de gerekmez mi, ilişkiyi heyecanlı ve renkli tutmak için?



Tabii ki... Emek de olmazsa olmazdır. Biz mesela iş seyahatlerimizi beraber yaparız hep. Sürpriz tarafı hep Ömür’e attir. O konuda çok renklidir Ömür. Sürpriz kıtı bir adamımdır ben (gülüyor). Daha işinde gücünde; tek eşli, çok işli biriyim (gülüyor).



Şarkılarınız çok duygusal, romantik. Siz de romantik misinizdir?



Romantik olmasam bu şarkıları söyleyemezdim. Hissediyorum yani, gözümü kapattığım zaman başka bir şey oluyor.



Ömür Hanım için hiç şarkı yaptınız mı?



Tabii ki... Beraberliğimizin ilk yıllarında onun için yaptığım şarkılar var. Albümlere de koydum onları. Bir gün o uyurken onu seyrederek yaptığım bir şarkıdır mesela ‘Son Aşkım’. Sen son aşkım son ümidim olacaksın/Kalbimde her zaman tek kalacaksın/Kalbim dudaklarında hayat buluyor/Yaşadığım en büyük aşk sen olacaksın...



Ömür Hanım’a aşık olduğunuzda onda ne çekmişti sizi?



Fiziği, karakteri, her şeyi... Çok çekici geldi bana. Hâlâ da öyle geliyor. (Posta- Kezban Yılmaz)