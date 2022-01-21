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Spor

Ferhat Akbaş, Hırvatistan Milli Takımı'nın Başantrenörü oldu

21 Ocak 2022 19:14

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, Hırvatistan Kadın Milli Takımı'nın da koçluğunu üstlenecek.

Eczacıbaşı Dynavit başantrenörü Ferhat Akbaş, Hırvatistan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü oldu.

Ferhat Akbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Hırvatistan voleybolunun parçası olmaktan gurur duyuyorum. Mükemmel potansiyele sahipler. Yüksek düzeydeki voleybol organizasyon yetenekleri ve iyi oyunculardan oluşan grup bana gelecek için büyük umut veriyor. İyi iletişimin, sıkı ve tutkulu çalışmanın bize başarıyı getireceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

 

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