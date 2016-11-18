Ferhangi Şeyler bu kez Cumhuriyet için sahnede

Usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonu protesto etmek amacıyla 'Ferhangi Şeyler’ oyununu ücretsiz oynayacaklarını açıkladı. Şensoy, "Gazetenin bulunduğu sokakta oyun oynamam teknik olarak mümkün değil. Ama Ses Tiyatrosu’nda bu dayanışma için ‘Ferhangi Şeyler’ oyununu ücretsiz olarak oynamayı planladım. Bilet olmayacak. Herkes gazete bayisinden bir Cumhuriyet gazetesi alarak salona girecek ve oyunu izleyebilecek" dedi.

Cumhuriyet'ten Ezgi Atabilen'in haberine göre, Şensoy önceki gün, tiyatro ekibi Ortaoyuncular’la birlikte Cumhuriye gazetesine destek ziyaretinde bulundu. Haber servislerini gezerek gazete emekçilerine dayanışma mesajları ileten Şensoy, "50 yıllık dostum" dediği Hikmet Çetinkaya’nın odasında uzun süre Cumhuriyet gazetesinin çalışanlarıyla sohbet etti, Çetinkaya’dan gazetemizin tutuklu 10 yazar ve yöneticisinin durumlarıyla ilgili bilgiler aldı.

"50 yıllık okurunuzum"

Ferhan Şensoy, gazetemize yapılan operasyona dair yorumlarını ise kısaca şöyle ifade etti:

"Ben ilkokulun son sınıflarından itibaren, yani 50 küsur yıldır Cumhuriyet okuruyum. Bizim evimize başka gazete girmezdi. Fransa’da eğitim gördüğüm zaman, annem bir hafta sonra elime ulaşan Cumhuriyet gazetelerini bana haftalık olarak gönderirdi. Daha sonra Kanada’da da tiyatro çalışmalarım oldu. Gazetelerim Kanada’ya 10 gün sonra gelirdi. Ama ben o zaman, yani bugünkü imkânlar yokken bile yurtdışındayken de Cumhuriyet tiryakisi ve okuruydum. Bu son olaylarda Cumhuriyet gazetesinde yönetici ve yazar arkadaşlarımızın tutuklanmasını basın özgürlüğüne şiddetle aykırı buluyorum. Nitekim dünyanın bir sürü ülkesinden de bu eleştiri getirildi. Ortada bir suç yok. Basın susturulmak isteniyor. Buna karşı direnmemiz gerektiğine inanıyorum."

"Cumhuriyet için sonuna kadar oynarım"

“Gazetenin bulunduğu sokakta oyun oynamam teknik olarak mümkün değil. Ama Ses Tiyatrosu’nda bu dayanışma için ‘Ferhangi Şeyler’ oyununu ücretsiz olarak oynamayı planladım. Bilet olmayacak. Herkes gazete bayisinden bir Cumhuriyet gazetesi alarak salona girecek ve oyunu izleyebilecek. Herkesin elinde Cumhuriyet gazetesi olacak. Ses Tiyatrosu 500 kişilik. Eğer izdiham olursa yine yaparım. Ben Cumhuriyet için sonuna kadar oynarım.”