Ferhan Şensoy'dan Silivri'ye mektup: İddianame Godot gibi; ortada iddia edilecek suç yok

Ferhan Şensoy*

Uyumsuz Tiyatro’nun başyapıtlarından olan Samuel Beckett’in Godot’yu Beklerken oyununda oyunun kahramanları Vladimir ve Estragon iki perde Godot’yu beklerler. Godot gelmez.

Cumhuriyet gazetesi yazarlarının, emekçilerinin, yazıyı kaleme aldığım akşam, Silivri’deki tutukluluklarının 68. günü bitti. Silivri hapishanesinde 63 gündür iddianameyi bekliyorlar! Ahmet Şık da Silivri tutuklularına katıldı.

7 gündür tutuklu. Neden tutuklular? Birinin ya da birilerinin bize bu sorunun hukuksal yanıtını vermesi gerekmez mi? Nedir suçları? Bunun açıklanması gerekmiyor mu? Niçin yapılamıyor? Tutuklama nedenini belirtecek iddianame neden yazılamıyor? Neden ötürü hapisteler? 68 gündür neden tutuklandıkları açıklanamıyorsa özgürlüklerinin derhal iade edilmesi gerekiyor. Tutuksuz yargılanmalarına engel olan ne?

Merak etmeyin, Cumhuriyetçiler bir yere kaçmazlar! Cumhuriyet’in bekçisidir onlar! Hukuka sığdıramadığınız suçun cezası olamaz. İki ayı aşkın süredir Silivri’de hapis yatan dostların direnişi bizlere umut veriyor ve fakat sevinç vermiyor. İlkokulda başladım Cumhuriyet okumaya. Çocukluğumda evimize sadece Cumhuriyet gazetesi alınırdı. Sabahtan öğlene kadar babam okur, öğleden sonra annem. Okuldan geldiğimde, ödevlerimi bitirdikten sonra, akşam ben okurdum. Birileri Cumhuriyet gazetesinden korkuyorlar. Yersiz değil korkuları.

Çünkü Cumhuriyet, doğruyu söylüyor. İddianame Godot gibi! Gelmeyecek! Gelemeyecek! Ortada iddia edilecek suç yok! Suçlama yok. Suçları Cumhuriyet gazetesi yazarı, emekçisi olmak. Yasada böyle bir suç yok! Godot iddianamenin kod ismi! Godot gelmez! Ve gelmedi diye Beckett’in kahramanları Vladimir ve Estragon oyun sonunda tutuklanmadılar. Adalet Godot kadar gecikemez!

Bu yazı Cumhuriyet'te yayımlanmıştır