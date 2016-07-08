Ferhan Şensoy'dan "Elif Durdu ile evlendiniz mi?" sorusuna yanıt: Kimseyi ilgilendirmez

Ferhan Şensoy’un 2003 yılında ‘Beni Ben mi Delirttim’ adlı tiyatro oyununda birlikte rol aldığı Elif Durdu ile evlendiği iddia edildi. Usta oyuncu bu iddiaları “Kimseyi ilgilendirmez” diyerek yanıtsız bıraktı.

İddiaya göre, ikili 2003 yılındaki oyunda yakınlaştı. Şensoy 2004 yılında ise kızları Derya ve Ferhan’ın annesi Derya Şensoy’dan boşandı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Ferhan Şensoy ve Elif Durdu'nun bu ay evlendiği öne sürüldü.

Elif Durdu, son olarak iki sene önce usta oyuncu ve kızı Ferhan Şensoy’un rol aldığı “Masal Müfettişi” oyununda onlarla birlikte rol almıştı.