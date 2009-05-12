Ferhan Şensoy sahneden darbe çağrısı yaptı!

Ferhan Şensoy, ‘Fername’ isimli oyunu sırasında "Darbe mi yapacaksınız, şimdi yapın" dedi. Şensoy'un sözleri seyircileri ikiye böldü.



Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, önceki gün Eskişehir Kültür Merkezi’nde sahnelenen ‘Fername’ isimli oyunu sırasında Türkiye’nin çağdaş değerlerinden uzaklaştığını iddia ederek AKP’ye yüklendi.



Şensoy “Daha önce yapılan 3 askeri darbe ottan bo.tan sebeplerle yapıldı. Asıl darbe yapmak için geçerli sebepler şimdi var ama darbe yapan yok. Bu ülkenin darbe vakti geldi fakat asker bir şey yapmıyor. 1980’de yapılan darbe sırf Kenan Paşa’nın resim merakından dolayı yapıldı. Darbe yapacaksanız şimdi yapın” dedi.



Seyircilerin bir bölümü bu konuşma sonrası salonu terk ederken, bazıları da alkışla Şensoy’a destek verdi.



Şensoy 2006’da da bir röportajında “Büyükanıt Paşa darbe yaparsa sabah erkenden kalkar, davul çalıp kutlarım” demişti.

