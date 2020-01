Ferhan Şensoy: Manzara çok kötü, direnmek gerekir, başkaldırmak gerekir

Oyuncu Ferhan Şensoy, ‘Ferhangi Şeyler’in 2000. kez temsilinde Can Dündar ile Erdem Gül’e dayanışma mesajı gönderdi. “Manzara çok kötü, görüyoruz. Her gün dünden daha kötü oluyor. Buna direnmek gerekir, boyun eğmemek, başkaldırmak gerekir” dedi. Sahnenin önündeki iki koltuğa tutuklu Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün adları yazılarak boş bırakıldı.

Cumhuriyet’ten Ceren Çıplak’ın aktarımıyla “Ferhangi Şeyler”in 2000. oyunundan anektodlar ve Ferhan Şensoy’un açıklamaları şöyle:

Ferhan Şensoy’un, siyasi figürlere yönelik taşlamalar yer alan tek kişilik oyunu “Ferhangi Şeyler” önceki gece 2000. kez seyirciyle buluştu. Bostancı Gösteri Merkezi’nde yaklaşık 2 bin 500 koltuk dolu, iki koltuk ise boştu...

Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcimiz Erdem Gül’e ayrılan koltuklar boştu... Ferhan Şensoy, Dündar ile Gül’e dayanışma mesajı vermek için en öndeki iki koltuğa adlarını yazarak boş bıraktı ve oyunda da Dündar ile Gül’e dayanışma mesajı gönderdi. Şensoy, oyunda, gazetelerden haberleri okuyup değerlendirme yaptığı bölüme Cumhuriyet gazetesi ile başladı.

Can Dündar ile Erdem Gül’ün 30 gündür tutuklu olduğu haberini okuduktan sonra seyirciye bakarak “Neden? İşlerini doğru yaptıkları için” dedi.

Bu özel geceye, İlhan Şeşen, Cahit Berkay, Cem Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven gibi pek çok isim de katıldı. İlhan Şeşen, gazetemize “Keşke o koltuklar da dolu olsaydı” yorumunu yaptı. Oyundan sonra yanına gittiğimiz Ferhan Şensoy, “Can ile Erdem’in gelemeyeceklerini biliyorduk o zaman koltukları boş dursun diye düşündük. Bir anlamda onlarla dayanışmak için yapılmış bir şeydir. Durumlarının altını çizmek için” dedi. Oyunda, Türkiye gündemine göndermeler yapan Ferhan Şensoy’a “Peki Türkiye’nin bugünkü manzarası nasıl?” diye sorduk ve şu yanıtı aldık: “Manzara çok kötü, görüyoruz. Her gün dünden daha kötü oluyor. Buna direnmek gerekir, boyun eğmemek, başkaldırmak gerekir.”



Orta oyuncuların batmaması için...



Ayrıca Ferhan Şensoy, oyunun başlangıcında seyircisine attığı kırmızı gülü ise biz yakaladık. Şensoy, “Gülü seven dikenine pansuman” espirisini yaptı. Oyun bittikten ve uzun süren alkışlar durduktan sonra sahnede “Bir şeyler söylemek istiyorum” diyerek oyunun ortaya çıkışını seyircisiyle paylaştı: “Hümeyra’nın kaza geçirmesi sonucu ‘İçinden Tramvay Geçen Şarkı’lar oyununu kaldırdık. İki hafta sonra, 1987 Mart’ta Şan Tiyatrosu’nda oynadığımız ‘Huzur Müzikali’ bittikten sonra değişik patlamalarla Şan Tiyatrosu’nda elektrik kontaklandı, cayır cayır yandı. Ortaoyuncular’ın ikinci perdesi de kapandı. Satılmış biletlerin iadesi zordu, Ortaoyuncular’ın da yeni bir oyun çıkarması gerekiyordu. Bunun da on gün içinde olması lazımdı. Ortada yazılmış bir oyun yoktu. Yangından sonra o gece ben uyumadım, sabaha karşı tek kişilik bir oyun oynamam gerektiğine karar verdim, çünkü prova yapamazdık. Ferhangi Şeyler ismini buldum, berisi gün de hemen bir fotoğrafımın altına el yazımla, kocaman Ferhangi Şeyler yazdım ve gişeye asıldı. Ferhangi Şeyler 7 Mart 1987’de perde açmak üzere ilan edildi. Kimse parasını istemedi, herkes biletlerini Ferhangi Şeyler’le değiştirdi. İzleyicimizle dayanıştık. Oyun, 270 kişi kapasiteli Küçük Sahne’de sandalye de eklenmesiyle 320 kişiye oynandı. Benim derdim sadece Ortaoyuncular’ın batmamasına uğraşmaktı. ‘Huzur Müzikali’nde elektrik kontaklanmasaydı Ferhangi Şeyler olmayacaktı, hepinize çok teşekkür ederim.”