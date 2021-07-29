Ferhan Şensoy: Eğilip bükülme devrinde değiliz, Türkiye’yi aydınlığa çıkarma gibi bir mesuliyetimiz var

T24 Kültür Sanat

Usta oyuncu Ferhan Şensoy, Galatasaray Lisesi’nde geçirdiği yıllarında sokaklarını arşınladığı İstiklal Caddesi’nden ilk kitabı ‘Kazancı Yokuşu’na, onarıp Türkiye’ye kazandırdığı Ses-1885 Tiyatrosu’ndan evine kadar kişisel hikâyesine ‘plato’ olduğunu söylediği Beyoğlu’nun son durumuna çok üzüldüğünü söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin üç ayda bir çıkan ‘İST’ isimli dergisi için Tolga Akyıldız’a konuşan Şensoy, Beyoğlu’nun çöküşünü büyük bir hüzünle izlediğini belirtirken şunları söyledi:

“İstanbul, özellikle Beyoğlu benim çocukluğumun, gençliğimin çok güzel platosuydu. Şimdi baktığımda bana o güzel yılları anımsatan hiçbir şey yok! Anılarımın üzerinden dozerle geçildi…

Ses-1885’i korumak gibi bir görevim olmasa İstanbul’a, Beyoğlu’na ayak basmam! Orta yolcu biri değilim; sanatta da gündelik hayatta da böyle bir tavrı kabul etmiyorum.

Sağ parti seçmeninden oy devşirmeye çalışan politikacıları çok gördük, bugüne dek başarılı olduklarına tanıklık etmedik. Eğilip bükülme devrinde değiliz. Türkiye’yi aydınlığa çıkarma gibi bir mesuliyetimiz var! Belki o gün gelirse, Beyoğlu yine bir kültür sanat merkezi olur, ben de tekrar sokağa çıkarım.”

Şensoy, internet ve sosyal medya ile ile arasının nasıl olduğu sorusuna “İnternetle aram yok, ‘interflu’yum. ‘E çızgı mail’ adresim yok. Sosyal medya bana hiçbir şey ifade etmiyor” yanıtını verdi.

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