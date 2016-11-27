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Kültür-Sanat

Ferhan Şensoy Cumhuriyet için oynadı

Şensoy, ilk önce Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasından seçtiği haberleri okudu

27 Kasım 2016 17:15

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, “Ferhangi Şeyler” adlı oyunu Cumhuriyet gazetesiyle dayanışmak için oynadı. Önceki akşamki oyuna biletle değil, Cumhuriyet gazetesiyle gelenler girebildi. 500 kişilik salon dolarken, bazı izleyiciler salona giremedi. Oyunun ardından Şensoy, Cumhuriyet gazetesini imzaladı.

Cumhuriyet'ten Ezgi Atabilen'in haberine göre, usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, "Ferhangi Şeyler" adlı tek kişilik oyununun 2 bin 138’incisini Cumhuriyet’le dayanışmak için oynadı. Önceki akşam yapılan temsil saat 20.00’de başladı, ancak oyun vaktinden saatler önce izleyiciler, ellerinde Cumhuriyet gazeteleriyle Beyoğlu’ndaki Halep Pasajı’nın içinde bulunan tarihi Ses Tiyatrosu’nun kapısı önünde uzun bir kuyruk oluşturdular. 500 kişi kapasiteli tiyatro salonu dolarken, yer bulamadıkları için oyunu seyredemeyen izleyiciler de oldu. Ücretsiz sahnelenen oyun için bilet satılmazken, girişler bayilerden alınan birer Cumhuriyet gazetesi ile yapıldı.

Sanki huzurlu bir ülke

Oyun dekorunda bulunan ve sahneye boydan boya asılan bir ip üzerine mandallanan kâğıtlar arasında günün “Ağır Tablo” manşetli Cumhuriyet gazeteleri de asılmıştı. Oyun sırasında günlük gazeteleri okuyup yorumlayan Şensoy, ilk önce Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasından seçtiği haberleri okudu. Tutuklu 10 yazar ve yöneticimize işaret eden “Arkadaşlarımız 21 gündür tutuklu” başlıklı nota vurgu yapan Şensoy, pek çok başka gazetedeki ‘ilginç’ haberleri de okuyup “Sanki huzurlu bir ülkede yaşıyorum” yorumunda bulundu. Temsilin ardından kitaplarını ve Cumhuriyet gazetelerini imzalayan usta sanatçı, selama çıktığında bütün salon tarafından ayakta ve dakikalarca alkışlandı.

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Ferhan ŞensoyFerhangi ŞeylerCumhuriyet gazetesi

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