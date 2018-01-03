Ferhan Şensoy, ayağını kırdı

Sözcü'den Ömercan Altay'ın haberine göre tiyatro oyuncusu Ferhan Şensoy’un ayağı kırıldı. Şensoy, geçirdiği bu kazayla alakalı açıklamalarda bulundu.

Şensoy, talihsiz olayın başına geldiği gün evde olduğunu ve masadan kalkarken yere düşerek ayağını kırdığını belirtti.

5 ŞUBAT’TA AMELİYAT MASASINA YATACAK

Başarılı oyuncu Ferhan Şensoy, ayak bileğindeki kırığın ciddi olduğunu ve 5 Şubat günü ameliyat masasına yatacağını açıkladı. Ameliyat olduktan sonra sağlık durumu hakkında netlik oluşacağını söyledi.

“MAALESEF OYUNLAR İPTAL OLDU”

Ferhan Şensoy, talihsiz bir kaza geçirdiğini ve bu kaza sonrası tiyatro oyunlarının iptal edildiğini üzülerek söyledi.