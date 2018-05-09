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Spor

Ferguson komadan uyandı; ilk sözü futbol oldu!

Tecrübeli teknik direktör, maç sonucunu sordu

09 Mayıs 2018 16:23

Beyin kanaması geçiren ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Manchester United efsanesi, İskoç teknik adam Alex Ferguson'un kendine gelir gelmez ilk sorusu futbola dair oldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, cumartesi günü geçirdiği beyin kanamasının ardından ameliyat edilen ve yoğun bakıma alınan 76 yaşındaki Ferguson, kendine geldiğinde oğlunun çalıştırdığı Doncaster Rovers'ın son maçında aldığı sonucu sordu.

Salford Royal Hastanesi'nde tedavisi süren Ferguson'un dün kendine geldiği belirtilen haberlerde, teknik adamın çok neşeli olduğu ve sağlığının iyiye gittiği kaydedildi.

Haberlerde, kulüp kaynaklarına dayandırılarak, Ferguson'un Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 26 Mayıs'ta Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalini izlemek istediği ancak tamamen iyileşmeden bunun mümkün olmayacağı ifade edildi.

Ferguson'un oğlu Darren Ferguson'un teknik direktörlüğünü yaptığı Doncaster Rovers, cumartesi günü ligdeki son hafta maçında lider Wigan Athletic'e 1-0 yenildi. Darren Ferguson, babasının beyin kanaması geçirmesi nedeniyle takımının başında sahaya çıkamadı.

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