'Ferguson gelsin de görsün'

Ankara’ya tedavi için gelen lösemili çocukların ve ailelerinin kalacağı Lösemili Çocuklar Köyü’nün açılışında konuşan Lösemili Çocuklar Vakfı LÖSEV) Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, “Dünyada ilk defa böyle köy yapıldı. Dünyanın lösemili çocuklar için açılan ilk köyü” dedi.



Köyün bazı eksiklikleri olduğunu belirten Ezer, şunları söyledi: “‘Yurt dışında örneği var mı?’ deniyor. Bunun yurt dışında örneği yok. Dünyada ilk örneği burada. Artık onlar gelsin baksın nasıl oluyor. Bizim çocuk yuvalarımızda kenarda köşede kalan eksikleri kameraya çeken eski York Düşesi Sarah Ferguson’u çağırdık. Ülkemiz kendi çocuğuna, kendi hastasına nasıl değer veriyor, gelsin görsün istedik. Gelmedi, görmedi.”



Köyde, konuk evleri, aile konutları, üretim atölyeleri, spor tesisleri ve kanser araştırma ünitelerinin yer alıyor. Lösemili Çocuklar Köyü’nde tamamen ücretsiz hizmet verileceğini belirten Ezer, her şeyi topladıkları bağışlarla yaptıklarını söyledi. Lösemili çocuklar için yapmayı planladıkları kent için arsa istediklerini de dile getiren Ezer, protokolün açılışa katılmamasını da “İşte fakir burada, işte fukara burada, işte yoksul burada, işte yoksul çocuklar burada. Ben değil gelmeyen kıskansın” diye eleştirdi. Açılışa Ankara Vali Yardımcısı Celal Dinçer, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar katıldı. Türk Anneler Derneği Genel Başkanı Gül Baysal, Cumhurbaşkanı Gül’den köyü ziyaret etmesini istedi.