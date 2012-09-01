Ferguson: 'Cehenneme Hoşgeldiniz' pankartını hep hatırlayacağız

Manchester United teknik direktörü Alex Ferguson, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile eşleşmelerini, "Cehenneme Hoşgeldiniz pankartını hep hatırlayacaklarını" söyleyerek değerlenedirdi.

Manchester United'ın İskoç hocası, bir ihtimal, Galatasaray'la 1993'teki maçı hatırlayarak şunları söyledi.

"Galatasaray tecrübemiz var; 'Cehenneme Hoşgeldiniz' pankartını her zaman hatırlayacağız; her zaman zor bir maç oluyor."

1993 yılında sarı-kırmızılılar Manchester'da 3-3'lük bir skor elde etmiş ve sonuç olarak bir üst tura geçen taraf olmuştu.

İki kulüp arasındaki bundan sonraki randevu 19 Eylül'de; bu, iki takım için de gruplarındaki ilk maç olacak. Grupta sarı-kırmızılıların diğer rakipleri ise, Portekiz'den Braga ve Romanya şampiyonu CFR Cluj.

'Manchester ilk 15 dakikada bastırır'

Kurayı BBC Türkçe'ye değerlendiren Cumhuriyet Gazetesi Spor Müdürü Arif Kızılyalın 19 Eylül'deki açılış maçını statda seyredeceklere, ilk yarıda, Galatasaray'ın kale arkasında olmamalarını tavsiye ediyor. Kızılyalın, Manchester United'ın Old Trafford'da ilk 15 dakika içinde büyük baskı kuracağı öngörüsünde bulunup, bu dakikalar içinde sarı-kırmızılıların kalesinde görülebilecek bir golün maçın kaderini baştan belirleyeceğini düşünüyor.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında altışar maç oynanacak.

İngiliz basınından

İngiliz gazetelerindeki genel kanı, grupta Galatasaray ile Braga'nın şanslarının eşit olduğu yönünde.

Guardian gazetesi gruptan Galatasaray ve Manchester United'ın çıkacağı tahmininde bulunurken, Times gazetesi, Portekiz ekibinin iki sene önce Avrupa Ligi Kupası finali oynadığını, yabana atılmaması gerektiğini belirtiyor.

Monaco'da dün akşamki kurayı değerlendiren gazeteci tıklayın Ragıp Duran'ın hatırlattığı bir gol, aslında Galatasaray'ın Manchester ile ilgili bakışını özetliyor gibi.

Cumhuriyet gazetesinden Arif Kızılyalın'a göre, İngiltere'den Manchester City, Arsenal ya da Chelsea çıksaydı, Galatasaray daha fazla endişe edebilirdi.

'Savunmada büyük sıkıntı var'

Arif Kızılyalın, Monaco'da kura çekimi yapılırken sarı-kırmızılıların 2011-2012 şampiyonluğunda büyük rol oynayan oyunculardan Thomas Ujfalusi ile ilgili kötü bir haber geldiğinin altını çiziyor. 34 yaşındaki savunma oyuncusu, kulüpten yapılan açıklamaya göre, en az 4-5 ay sahalardan uzak kalacak.

Kızılyalın ise çapraz bağlarındaki yırtılma nedeniyle Çek oyuncunun aktif futbol yaşamının tehlikede olduğunu söylüyor. Kızılyalın, bu nedenle, savunmada sadece üç kişinin temel taş olarak kaldığını; bu isimlerin Semih Kaya, Gökhan Zan ve Dany Achille Nouenko olduğunu belirtiyor. (Timur Demirtaş / BBC Türkçe)