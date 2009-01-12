Fergie ve Josh Duhamel evlendi

The Black Eyed Peas grubunun solisti ABD’li şarkıcı Fergie, CNBC-e’den tanıdığımız dizisi Las Vegas’ta Danny McCoy rolüyle tanıdığımız Josh Duhamel ile evlendi.



Fergie’nin menejeri William Derella, elektronik posta aracılığıyla yaptığı açıklamada, asıl adı Stacy Ferguson olan 33 yaşındaki sanatçının, “Transformers” filminin yıldızlarından, 36 yaşındaki Josh Duhamel ile dün Malibu’da kilise düğünüyle dünyaevine girdiğini söyledi.



2004 yılından bu yana birlikte olan çift, 2007 yılında nişanlanmıştı.



The Black Eyed Peas grubunun solisti olan Fergie, 2006 yılında solo albümü “The Dutchess’ı çıkarmıştı.