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Ferdi Tayfur'un kızı masal gibi bir düğünle evlendi

Arabesk müziğin ünlü ismi Ferdi Tayfur, imam nikahlı eşi Necla Nazır’dan olan kızı Tuğçe Tayfur’u evlendirdi.

11 Mayıs 2009 03:00

Ferdi Tayfur, imam nikahlı eşi Necla Nazır’dan olan kızları Tuğçe Tayfur’u evlendirdi.

Gelin ve damat 8 metrelik Cindirella arabasıyla salona indiler

Çengelköy Sophia’daki sade düğünde gelinle, Rent A Car sahibi damat Tolga Ertuğrul salona 8 metrelik Kül Kedisi Cinderella masal arabasıyla havadan indi. Yan yana gelmemek için büyük çaba sarf eden Ferdi Tayfur ile Necla Nazır ikilisi ise düğünde farklı masalarda oturdu. Düğünde solisti olduğu rock grubu ile sahneye çıkan gelinin davetliler ayakta alkışladı.

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