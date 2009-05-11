Ferdi Tayfur'un kızı masal gibi bir düğünle evlendi

Gelin ve damat 8 metrelik Cindirella arabasıyla salona indilerÇengelköy Sophia’daki sade düğünde gelinle, Rent A Car sahibi damat Tolga Ertuğrul salona 8 metrelik Kül Kedisi Cinderella masal arabasıyla havadan indi. Yan yana gelmemek için büyük çaba sarf eden Ferdi Tayfur ile Necla Nazır ikilisi ise düğünde farklı masalarda oturdu. Düğünde solisti olduğu rock grubu ile sahneye çıkan gelinin davetliler ayakta alkışladı.