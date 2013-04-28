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Ferdi Tayfur'un doktorundan kötü haber

Dolandırıcıya 16 villa ve 6 villa arazisi kaptıran Ferdi Tayfur sıkıntıdan hasta oldu. Önce şekeri çıkan, ardından siroz başlangıcı olan sanatçı son çare tapu iptal davası açtı

28 Nisan 2013 17:43

Birikimleriyle Yalova’da natamam bir siteden 16 villa ve 6 villa arazisi alan Ferdi Tayfur, Çağdaş Sülün Osman tarafından dolandırıldı. Emlakçı Mustafa Tezgel vasıtasıyla villalarını ve villa arazilerini kendisini özel hastane sahibi olarak taınıtan Ç.Ö adlı birisine 14 eşit senet karşılığında 800 bin liraya satan Ferdi Tayfur, senetlerin karşılığını alamadı. Senetleri kendine ait olmayan hastanenin kaşe üzerine imzalayan şahıs, senetlerini ödemediği gibi tapuyu da başka bir şahısa sattı. 2 aydır binbir uğraşla parasını kurtarmaya çalışan Ferdi Tayfur önce şekerinin çıkmasıyla hastanelik oldu.

 

'Utanıyorum, telefona cevap veremiyorum

 

Son olarak da karaciğer rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede kendisine siroz teşhisi konuldu. Ferdi Tayfur, şahıstan parasını alamadığı gibi başka birisine satılan villaları ve arazisi için son çare tapu iptal davası açtı. Şimdi hem tedavisiyle uğraşıyor hem de mahkemeden çıkacak kararı bekliyor. Ferdi Tayfur’a satışta aracılık eden emlakçı Mustafa Tezgel konuyla ilgili olarak "Şahıs bildiğiniz Sülün Osman. Kendisini hastanenin sahibi olarak tanıttı. Senete hastanenin kaşesini basıp üzerini imzaladı. Senet zamanı gelince ’Bankadan kredi alamadım’ deyip ödemedi. Üstelik tapuyu da başkasına satmış. Ferdi Tayfur hasta oldu. Günde birkaç kez arıyor ne oldu diye. Utanıyorum telefonuna cevap veremiyorum" dedi.

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