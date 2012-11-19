Ferdi Tayfur'dan Fazıl Say'a: Türkiye'nin yüzde 85'i vatan haini mi?

Ferdi Tayfur, Fazıl Say'ın "Arabesk dinleyen vatan hainidir" sözlerine Köln'den yanıt verdi. "Türkiye'nin yüzde 85'i vatan haini mi?" diye soran Ferdi Tayfur ayrıca "Orhan Gencebay ile bir ömür" isimli albümünü henüz dinlemediğini söyledi.

Köln'de konser veren Ferdi Tayfur, Fazıl Say'ın “Arabesk dinleyenler vatan hainidir” sözüne sert çıktı. Elit Event salonunda sahne alan usta sanatçı Ferdi Tayfur konser öncesi DHA'ya verdiği demeçte Fazıl Say'ın konuşmalarına dikkat etmesi gerektiğini belirterek “Ben onun piyanosuna saygı duyuyorum güzel piyano çalıyor, ülkemizi de gerçekten dünya çapında temsil ediyor ama konuşmadan konuşmaya fark vardır. Sen parmaklarını konuşturacaksın ağzını değil, piyano çalacaksın. Türkiye'nin yüzde 85'i vatan haini mi?” Askerler, köylüler 85 dedim ama belki de yüzde 90 bu şarkıları dinliyor. Sosyete bile bu şarkıları dinliyor” şeklinde konuştu.

Gelecekteki projelerini anlattı

Almanya'da herkesin bir tanıdığı olduğu gibi kendisinin de Aydoğan isminde bir yeğeni olduğunu dile getiren Ferdi Tayfur, “Aslında 1974'den beri Almanya'daki herkes benim akrabam. Burada da çok sevdiklerimiz var, herkese selam söylüyorum. Önümüzdeki dönemde kitaplar yazdım onlar çıkacak ve 'Zor hayat' isminde bir film projem var. Bir single yazmak istiyorum. Birkaç tane de yeni şarkı yapmak istiyorum çünkü insanlar bekleyip hasret çekiyorlar” dedi.

Orhan Gencebay'ın albümünü dinlemedim

“Orhan Gencebay ile bir ömür” isimli albümün henüz kendisine ulaşmadığını ve dinlemediği belirten Ferdi Tayfur, “Albümü dinleyenler iyi olduğunu söylüyorlar, inşallah iyidir, Orhan abinin besteleri iyidir çünkü” diyerek şaşkınlık yarattı. Daha sonra yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan usta sanatçı eski sevilen şarkılarını playback seslendirse de hayranlarının sahneye akın etmesinden dolayı zaman zaman zor anlar yaşadı. “Yıldızlar da kayar”, “Emmi oğlu” gibi şarkılarını hayranları ile birlikte seslendiren Tayfur, Kölnlü hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. (radikal.com.tr)