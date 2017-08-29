Ferdi Tayfur müziği bıraktı

Ferdi Tayfur'ın kızı Tuğçe Tayfur, babasının artık müzik yapmayacağını söyledi.

Tayfur, Mert Doğan'ın Beyaz TV'deki 'Mertçe Sohbetler' programına konuk oldu.

Babası Ferdi Tayfur'a yeniden albüm yapması için baskı yaptığını söyleyen Tayfur, "En son 'Huzurum Kalmadı'da babamla düet yaptık ama sonrası gelmedi. Babam, müzik yerine sinemayla uğraşmak istiyor. Artık babamın müziği bıraktığını söyleyebiliriz."

Babasının veliahtı olduğunu söyleyen Tayfur, "Şu ana kadar müzik çalışmalarım ön plana çıktı ama oyunculuk da yapmak istiyorum" dedi. Tayfur, babasının 'Berlin Kaplanı' filminin senaryosunun kendisine ait olduğunu belirterek Ata Demirer'e açtığı davanın da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Annesi Necla Nazır'ın da her şeyden elini eteğini çektiğini söyleyen Tayfur, "Annem hacı oldu, bir TV kanalında dini sohbet programı yapıyor. Annem için bir film senaryosu yazdım ama artık oynamak istemiyor" diye konuştu.