Ferdi Tayfur köyüne geri döndü

Ferdi Tayfur'un; 30 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır'la ayrıldıktan sora yaşadıkları yüzünden İstanbul'a küstüğü ortaya çıktı. Medyanın özel hayatını didiklemesinden büyük rahatsızlık duyduğunu dile getiren Tayfur, bu yüzden Marmaris'e kaçarak, kendisine yeni bir hayat kurdu.



Sadece sekiz hafta



Yakın dostlarına "Artık İstanbul'a dönmeyi asla düşünmüyorum, çünkü orada bir gün bile yaşamaya tahammül edemiyorum" diyen sanatçının bundan sonraki hayatını Marmaris'le, memleketi olan Adana'da sürdürme kararı aldığı öğrenildi. Aylardır İstanbul'a adım atmayan Ferdi Tayfur'u 'Korolar Çarpışıyor' yarışmasında yer alması için ikna etmek de kolay olmamış! Projeyi duyar duymaz reddeden Tayfur'a, eski dostu Show TV yöneticisi Caner Erdem günlerce dil dökerek, ancak şu gerekçeyi öne sürerek ikna edebilmiş: "Sadece 8 hafta ekranda olacaksın, sonra program bitecek. Kaldı ki bu bir yarışmadan ziyade sosyal sorumluluk projesi. Hangi şehrin korosu kazanırsa oraya bir okul yaptırılacak..."



Ferdi Tayfur'un bu yarışma nedeniyle canlı yayının yapıldığı pazartesi günü İstanbul'a geldiği salı sabahları da hemen geri döndüğü öğrenildi.



Sekiz villa yaptı



Ferdi Tayfur, şu sıralar ayın 15 gününü Marmaris'te geçiriyor. Geri kalan 15 gün ise Adana'daki işleriyle uğraşıyor. Memleketinde müteahhitlik yapan ünlü arabeskçi, son olarak sekiz adet villa inşa etti. Süper lüks villaların altı tanesi satıldı. Tayfur'un bu işin ardından da yeni konut projeleri için arazi aradığı öğrenildi.



O iş bitti!



Geçtiğimiz hafta kızı Tuğçe'yi evlendiren Ferdi Tayfur, özel hayatına da yeni bir yön vermiş. Necla Nazır'ın "Bir daha Ferdi ile bir araya gelmemiz imkansız" sözlerinin ardından Tayfur da yakın dostlarına "O iş artık bitti, bir daha Necla ile biraraya gelmem" diyormuş.

