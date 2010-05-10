Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı

T24-



Dalaman'a ev satın almak için gelen Ferdi Tayfur işlemlerini bitirdikten sonra dün akşam 21.45 uçağıyla İstanbul'a dönmek için Dalaman Havalimanı'na gitti. Ünlü sanatçı uçağın kalkış saatini beklerken aniden rahatsızlandı. Havalimanındaki doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tayfur, ambulansla Ortaca Özel Yücelen Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünlü sanatçının yediği bir yemekten dolayı tansiyonunun yükseldiği ve bu nedenle rahatsızlandığı öğrenildi.





Hastane yetkilileri, ilk müdahalesi acil serviste yapılan sanatçının yüksek tansiyon şikayeti nedeniyle hastaneye geldiğini belirterek, "Ferdi Tayfur, ilk müdahalenin ardından hastanemizin kardiyoloji servisinde tedavi altına alındı. Sanatçımızın genel sağlık durumu iyi ve korkulacak bir şeyi yok" dedi.



Bu arada, tedavisi süren sanatçıya arkadaşlarının refakat ettiği öğrenildi.