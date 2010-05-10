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Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Ferdi Tayfur'un aniden rahatsızlandığı ve Muğla'nın Ortaca ilçesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

10 Mayıs 2010 03:00

T24- Uçakla İstanbul'a gitmek üzere Dalaman ilçesine giden Ferdi Tayfur aniden rahatsızlandı ve ambulansla Ortaca ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Dün geceden beri yoğun bakımda tutulan Tayfur'un tansiyonu dengede tutulmaya çalışılıyor. Tayfur'un hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


Dalaman'a ev satın almak için gelen Ferdi Tayfur işlemlerini bitirdikten sonra dün akşam 21.45 uçağıyla İstanbul'a dönmek için Dalaman Havalimanı'na gitti. Ünlü sanatçı uçağın kalkış saatini beklerken aniden rahatsızlandı. Havalimanındaki doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tayfur, ambulansla Ortaca Özel Yücelen Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünlü sanatçının yediği bir yemekten dolayı tansiyonunun yükseldiği ve bu nedenle rahatsızlandığı öğrenildi.


Hastane yetkilileri, ilk müdahalesi acil serviste yapılan sanatçının yüksek tansiyon şikayeti nedeniyle hastaneye geldiğini belirterek, "Ferdi Tayfur, ilk müdahalenin ardından hastanemizin kardiyoloji servisinde tedavi altına alındı. Sanatçımızın genel sağlık durumu iyi ve korkulacak bir şeyi yok" dedi.

Bu arada, tedavisi süren sanatçıya arkadaşlarının refakat ettiği öğrenildi.

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